Başbakan Binali Yıldırım: Terör örgütleri bir olmuş 'Hayır', 'Hayır' diye kampanya yapıyor

DHA İSTANBUL BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: TERÖR ÖRGÜTLERİ BİR OLMUŞ 'HAYIR', 'HAYIR' DİYE KAMPANYA YAPIYOR

* Başbakan Binali Yıldırım,

'Pazar günü yapılacak oylamaya kimler karşı çıkıyor bir bakalım. Terör örgütleri bir olmuş 'Hayır', 'Hayır' diye kampanya yapıyor. Eğer PKK terör örgütü diyor ki; 'Evet çıkarsa biz biteriz'. Hiç merak etmeyin 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz.

'FETÖ karşı çıkıyor. Bu ülkede milletin kardeşliğine, bağımsızlığına, demokrasisine darbe vurmaya çalışan alçaklar bugün 'Hayır' kampanyası yapıyor. Bunları anlarım, bunlar terör örgütü. Bunların 'Hayır' kampanyası yapmasını anlayabiliriz; ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli'

'Bakın CHP ana muhalefet partisi olarak maalesef bu kampanya döneminde iyi bir sınav vermedi. Değişikliği anlatmak yerine insanların kafasını karıştırmayı tercih etti. Yalanla, dolanla insanları ikna edeceğini zannetti'

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN – Mehmet İLKAY ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'Terör örgütleri bir olmuş 'Hayır', 'Hayır' diye kampanya yapıyor. Eğer PKK terör örgütü diyor ki; 'Evet çıkarsa biz biteriz'. Hiç merak etmeyin 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz' dedi.

Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Erzincanlılar Buluşması' programında konuştu. Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Yıldırım, 'Bir ülkeyi sahiplenmek demek ilk olarak yaşadığın o yeri, o toprakları sahiplenmek demektir, hatırlamak demektir. Bu yüzden de şehirlerimizi hatırlamalıyız, sahiplenmeliyiz ki ülkemize sahip olalım. Allah'a şükür 15 yıldır 81 ilimizi, 80 milyon vatan evladının her birine sahip çıktık. Ayağımızın basmadığı, izimizin olmadığı, mührümüzün olmadığı hiçbir yer kalmadı' ifadesini kullandı.

'BU OYLAMA BİR SEÇİM DEĞİLDİR'

'4 gün sonra Türkiye önemli bir oylamaya gidiyor. 4 gün sonra halk oylaması yapacağız. Bu oylama bir seçim değildir. Burada partiler seçime girmiyor' diye Başbakan Yıldırım, 'Burada milletvekili, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye 82 model, her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam mı edecek; yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan, milletin iradesini esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam mı edecek İşte bu kararı vereceğiz. Hemşehrilerim sizler bu kararı vereceksiniz. Bugüne kadar darbelerden, vesayetlerden bu ülke çok çekti. Bu millet çok zarar gördü. Ülkemiz için elde ettiğimiz bütün kazanımların maalesef darbelerle hepsi elimizden gitti. İstiyoruz ki artık siyasetin tek sahibi olsun; o da millet olsun, 80 milyon vatan evladı olsun. Darbeler, vesayetler artık Türkiye'nin demokrasi tarihinde yok olup gitsin' diye konuştu.

'HİÇ MERAK ETMEYİN 'EVET' ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ'

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

'Pazar günü yapılacak oylamaya kimler karşı çıkıyor bir bakalım. Terör örgütleri bir olmuş 'Hayır', 'Hayır' diye kampanya yapıyor. Eğer PKK terör örgütü diyor ki; 'Evet çıkarsa biz biteriz'. Hiç merak etmeyin 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz. Bu millet terör belasından kurtulacak. Analar ağlamayacak, milletimizin enerjisi boşa gitmeyecek. Başka kim karşı çıkıyor; FETÖ karşı çıkıyor. Bu ülkede milletin kardeşliğine, bağımsızlığına, demokrasisine darbe vurmaya çalışan alçaklar bugün 'Hayır' kampanyası yapıyor. Bunları anlarım, bunlar terör örgütü. Bunların 'Hayır' kampanyası yapmasını anlayabiliriz; ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli Bakın CHP ana muhalefet partisi olarak maalesef bu kampanya döneminde iyi bir sınav vermedi. Değişikliği anlatmak yerine insanların kafasını karıştırmayı tercih etti. Yalanla, dolanla insanları ikna edeceğini zannetti. Sayın Kılıçdaroğlu kahvecilerle karşılaşıyor, '17 Nisan'da kahveler kapanacak aman 'Evet' oyu vermeyin'. İnşaatçılarla karşılaşıyor, 'Tapularınız elinizden alınacak aman 'Evet' demeyin'. Yetmedi minibüsçülerle bir araya geliyor onlara diyorki, 'Minibüs hatlarınız kanacak sakın 'Evet' demeyin'. Muhtarlarla bir araya geliyor onlara da aynı şeyi söylüyor. Gençlerle bir araya geliyor 'Sizin siyasette ne işiniz var' diyor. Şimdi eğer bu değişikliğin karşısındaysan bir şey söyle. İyi bir şey söyle. Bu millete ümit ver; korku, endişe, tehdit değil. Millete ufuk, gelecek ver. Biz diyoruz ki bu anayasa değişikliği Türkiye'nin önünü açacak. Engelleri ortadan kaldıracak. Millet iktidarın sahibi olacak.'

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Programdan detaylar

-Salondakiler

-Genel ve detaylar

DHA