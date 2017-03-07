Başbakan ve cami imamına hakaret suçlamasına 2 yıl hapis istemi

ESKİŞEHİR'de, 15 Temmuz gecesi camide sela okunduğu için cami imamı Ali Türk ve Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret etmekle suçlanan 45 yaşındaki Özcan Yılmaz ile oğlu 20 yaşındaki Alper Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Savcı, baba Özcan Yılmaz'ın başbakana hakaret suçundan 2 yıla kadar hapsini istedi.

Olay, 16 Temmuz darbe girişimi gecesi Eskişehir'in Sazova Mahallesi Karabayır Bağları mevkisinde meydana geldi. İnşaat işçiliği ve düğünlerde müzisyenlik yapan Özcan Yılmaz darbe girişimi gecesi saat 02.00 sıralarında Karabayır Bağları Camisi'nde sela verilmesine sinirlenerek cami önüne gitti. Alkollü olduğu öne sürülen Yılmaz, iddiaya göre burada bağırarak Başbakan Binali Yıldırım'a ve cami imamına küfür etti. Cami imamı Ali Türk ertesi gün güvenlik kamerası görüntülerinden cami önüne gelip küfür eden kişinin Özcan Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz olduğunu görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

25 YIL HAPİS ESTEMİYLE DAVA AÇILDI

İfadeleri alınıp adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Özcan Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz hakkında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, birden fazla kişiyle tehdit, hakaret, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Özcan Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz ve sanıklardan davacı olan cami imamı Ali Türk katıldı. İmam Ali Türk, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Özcan Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz suçlamaları kabul etmedi. Özcan Yılmaz olay gecesi aşırı alkollü olduğunu söyledi.

SAVCI, BAŞBAKAN'A HAKARETTEN CEZA İSTEDİ

Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkeme savcısı mütalaada bulunarak sanıkların 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından beraatlarını istedi. Alper Yılmaz'ın hakaret suçlarından da beraatını isteyen savcı, baba Özcan Yılmaz'ın Başbakan'a hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya katılan avukatlar savcının mütalaasına karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 28 Mart'a erteledi.



DHA