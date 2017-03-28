Başbakan ve cami imamına hakarete 3.5 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR'de, 15 Temmuz gecesi camide sala okunduğu için Başbakan Binali Yıldırım'a ve cami imamı Ali Türk'e hakaret etmekle suçlanan 45 yaşındaki Özcan Yılmaz, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Eskişehir'in Sazova Mahallesi Karabayır Bağları mevkisinde meydana geldi. İnşaat işçiliği ve düğünlerde müzisyenlik yapan Özcan Yılmaz, darbe girişimi gecesi Karabayır Bağları Camii'nde sala verilmesine sinirlenerek cami önüne gitti. Alkollü olduğu öne sürülen Yılmaz, iddiaya göre burada bağırarak Başbakan Binali Yıldırım'a ve cami imamına küfür etti. Cami imamı Ali Türk, ertesi gün güvenlik kamerası görüntülerinden cami önüne gelip küfür eden kişinin Özcan Yılmaz ile oğlu 20 yaşındaki Alper Yılmaz olduğunu görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İfadeleri alınıp adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Özcan Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz hakkında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, birden fazla kişiyle tehdit, hakaret, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Özcan Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz ve sanıklardan davacı olan cami imamı Ali Türk katıldı. İmam Ali Türk, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Özcan Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz suçlamaları kabul etmedi. Özcan Yılmaz olay gecesi aşırı alkollü olduğunu söyledi.

Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkeme heyeti Özcan Yılmaz ve oğlu Alper Yılmaz'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından beraat ettirdi. Heyet, Alper Özcan'ın hakaret suçundan da beratına karar verirken baba Özcan Yılmaz'ı Başbakan Binali Yıldırım ile camii imamı Ali Türk'e hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

'SARHOŞTUM AYDIM, BEN BU İŞTEN CAYDIM'

Duruşma sonrası Adalet Sarayı binası önünde gazetecilere açıklama yapan imamı Ali Türk'ün avukatı Mustafa Özkan, "Hak ettiği ve gereken cezayı aldı. Kimse devletimize, devletimizin başındakilere öyle elini, kolunu sallayıp hakaret edip de sonradan 'sarhoştum aydım, ben bu işten caydım' diyemez. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

Ali Türk de adalete güvendiğini söyleyerek "Gereken cezayı aldı. İnşallah bundan sonra her önüne gelen camiye, mabede, ezana, imama saldıramayacak. Devletimize sahip çıkacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız. Ezanlar her zaman gür ses ile okunacak" dedi.

Cami imamına destek için duruşmayı izlemeye gelenler de tekbir getirip imam Ali Türk ile birlikte Adalet Sarayı önünden ayrıldı.

DHA