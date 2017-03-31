Başbakan Yardımcısı Kaynak: Fesih ile yenileme arasında olağanüstü fark var (2)

ORTAOKUL TEMELİ ATTI

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi'nce Karaziyaret Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Kaynak, daha sonra merkez Onikişubat İlçe Belediyesi'nin kırsaldaki Döngele Mahallesi'ne yaptıracağı 18 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. Milletvekilleri ve daire amirlerinin de katıldığı törende konuşan Kaynak, Onikişubat Belediyesi'nin daha önce de Dönüklü ve Ilıca'ya da İmam Hatip Okulu yaptığını hatırlatarak, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti.

'BU ANAYASAYA EN ÇOK ENGEL OLMAK İSTEYENLER TÜRKİYE DÜŞMANLARDIR'

16 Nisan'da yapılacak referandumla halkın oyuna sunulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'i eleştirdi. Veysi kaynak, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı yapmış, devletimize hizmet etmiş, Meclis Başkanvekilliği yapmış Meral Akşener hanımefendiye, onlara destek verenlere söylüyorum. Nasıl olabilir, Meral Akşener hanımefendiye destek verenler Kandil'deki adamın dediğiyle aynı noktaya bakabilirler Nasıl olabilir Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ aynı şeyi söyleyebilir Bu nasıl olabilir; PKK'nın partisi HDP ile CHP Diyarbakır'da ortak program yaparlar Bunun bir manası var mı Eğer bizim Anayasa'da yapmak istediğimiz değişikliği okuyarak anlamıyor, anlamak istemiyorlarsa Alman Nazilerine, faşistlerine, Hollanda'daki Nazi ve faşistlere baksınlar. Soydaşlarımızı tekrar seçim için oy vermeye bile Bulgaristan'a koymayan o eski kafalara baksınlar. Kandil'e, PKK'ya baksınlar, ne kadar terör örgütü varsa. Biz asla bu anayasaya 'hayır' diyen 'Haindir' demedik. Ama diyoruz ki, bu Anayasa en çok karşı çıkan, engel olmaya çalışan terör örgütleridir. Bu Anayasa'ya en çok engel olmak isteyenler Türkiye düşmanlardır. Bunu açıklıkla söylüyoruz."

Konuşmaların ardından Veysi Kaynak, törene katılanlarla birlikte butonlara basarak okulun temelini attı.

DHA