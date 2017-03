Başbakan Yardımcısı Kaynak: Fesih ile yenileme arasında olağanüstü fark var (3)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen kandil programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Eylül ayında siyasette 30 yılı geride bırakacağını belirten Kaynak, referandum sürecinde yaşanan yalan furyasının Türk siyasetinde bugüne kadar hiç görülmediğini kaydetti.

ÖĞRENCİDEN KAYNAK'A: MÜLAKAT KADROLAŞMAYA SEBEP OLUYOR

Konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Veysi Kaynak'a Serap Fırtına isimli öğrenci, eğitim sisteminde her sene değişiklik olduğunu, TEOG'un her sene değiştiğini belirterek, "Ondan sonra bu öğretmen atamalarında mülakat getirdiniz, bu da aslında bir kadrolaşmaya, torpile sebep oluyor. Bunlar niye düzelmiyor" diye sordu.

'MÜLAKAT KADROLAŞMAK İÇİN YAPILMAZ'

Veysi Kaynak ise, bazı mesleklerde mülakatın gerekli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Öyle meslekler vardır ki; testle, test sonucu kurayla ben şahsen hakim olmayı, savcı olmayı, öğretmen olmayı asla ben doğru bulmuyorum, açık yüreklilikle söylüyorum. Mülakat ne için yapılır, asla kadrolaşmak için değil. Bizim zaten kadrolaşmaya ihtiyacımız yok. Türkiye'nin yüzde 52'sinin oyunu almış bir Cumhurbaşkanımız var. Türkiye'nin yüzde 50 oyunu almış, 3 dönem, 4 dönem iktidar olmuşuz. Yani nüfusun asgari yarısı zaten bizim partilimiz demek. Biz bunların tamamına kadro verebilir miyiz, veremeyiz. Bizim kadrolaşmaya ihtiyacımız yok. Fakat bizim o mülakatta yaptığımız nedir, temsil kabiliyeti, muhakeme kabiliyeti, ifade kabiliyeti, bunlardır. Mülakat bunlar için gerekli. Bazen sorarlar 'Yahu feşmekan soruyu niye sordunuz' Saçma bir soru soracaksın, refleksine bakacaksın. Mülakat bunun için var. Kadrolaşmak isteyen mülakatı da tamamen kaldırır. Bir kanun çıkartırız, Mecliste 316 kişiyiz ya da OHAL var, bir kanun hükmünde kararname çıkarırız 'Acil ihtiyacımız var 25 bin tane sabaha kadar müracaat eden öğretmen adayları alınacak' deriz. Kendi teşkilatlarımıza bilgi veririz sabah kadar da münacat edenler onlar olur. Bakın, mülakat bazı görevler için muhakkak surette gereklidir."

'ADALETLİ MÜLAKAT OLMUYOR'

Bir başka öğrenci de mülakatın eğitim seviyesini artıracağına inandığını, ancak adaletli bir mülakat olmadığını öne sürmesi üzerine Veysi Kaynak, "Adalet her şeyin temeli. Siz adaletli mülakat olmadığını nereden biliyorsunuz, diğer mülakat tabi tutulanla aynı salonda mısınız Yok, aynı salonda değilsiniz. Mutlak adaleti ancak, isimlerinden biri de adil olan Allah sağlar. Ama biz de yönetirken adaletli davranmazsak onun cezasının çok ağır olduğunu biliriz. Bakın siyaset için söylemiyorum, bizim ailemizin büyüklüğü 80 milyon. Yakın akraba olarak kabul ederseniz de 40 milyon, yüzde 50 oy alıyoruz. Biz bunun içinden kimi kimden ayırabiliriz Ama çocuklarımızı emanet edeceğimiz kişileri gerçekten, ben inanarak söylüyorum şimdiye kadar bilgisayar kura çekiyordu, bazı kardeşlerimiz seviniyor ama çoğu üzülüyordu, ben asla doğru bulmuyordum. Gerçekten mülakat gereklidir, mülakatta bilgi sorulmaz. Bilginiz zaten testtir, yazılıdır orada ölçülür. Mülakatta sizin davranış şekliniz, hadiseler karşısındaki soğukkanlılığınız, refleksiniz, bunlar ölçülür" diye konuştu.

Programın sonunda öğrenciler Veysi Kaynak'a kendi elleriyle yaptığı tabloyu hediye etti. Ardından öğrenciler Kaynak ile hatıra ı çektirdi.

DHA