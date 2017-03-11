Başbakan Yardımcısı Kaynak: Şu anki sistem yalan

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, şu anki sistemin bir yalan sistemi olduğunu, bunun asla millet iradesinin egemen olduğu bir sistem olmadığını söyledi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, esnaf gezip, düzenlenen toplantıda halka hitap etti. Kaynak, "Bu sistem milletin iradesinin üzerine 'Çok affedersiniz bu milleti kendi haline bırakırsanız ya zurnacıya ya davulcuya' diye düşünen sistemin anayasasıdır. Biz istiyoruz ve biz biliyoruz ki; bu millet, bu coğrafyada bin yıldan beri adaletle hükmetmiş bir ecdadın torunudur. Bu coğrafyada, bin yıldan beri bu topraklarda birlikte yaşamayı başarmış hoşgörünün medeniyetin timsali bir topluluktur. Bu millet kendisini hayra da, şerre de götürecek kişiyi de, partiyi de, siyasi hareketleri de bilir. Kurtuluş savaşında tam bağımsız bir devlet ve milletin egemenliğinin hakim kılınmasını gerçekleştirip cumhuriyetimiz kurulmuştur. Cumhuriyet rejimi ile asla bir problemimiz olmamıştır. O yüzden anayasa değişikliğini meclise sunduğumuzda, 'siz rejimi değiştireceksiniz' diyenler hidayete erdiler. Bu lafı ağızlarına almıyorlar" dedi.

Hollanda tarafından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin verilmemesine tepki gösteren Kaynak şunları söyledi.

"Dışişleri Bakanımız Hollanda'nın içişlerine karışmak için mi gidiyor Holanda ve Almanya'ya savaş çıkarmaya mı gidiyorlar Türkiye'nin Bakanları, Milletvekilleri Avrupa ülkelerine fitne fesat çıkarmak için mi gidiyorlar Tabii ki hayır, orada 5 milyon Türk vatandaşı var onlarla kucaklaşmaya ve buluşmaya gidiyor. Avrupa medeniyetinin temsilcisi olan Avrupa Birliği'nin kurucusu olan Belçika, Lüksemburg ve Hollanda Benelüks ülkeleri olarak bilinir. Avrupa Birliği'nin ilk çekirdeğini oluşturan Hollanda Türk Dışişleri Bakanı'na yapılan bu muamele bir kalkınmış medeni bir topluma yakışır mı Bu gün 2017 yılı Mart ayı, mülteciler meselesinde de utanç tablosunu ortaya koydular. Avrupa medeniyeti olarak bugün o orta çağın o karanlık dehlizlerine yaptıkları geri dönüşün önemli bir mesafesi olarak söyleyebilirim."

DHA