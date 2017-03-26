Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Her 'Hayır' diyene teröristtir demiyoruz (2)

“HALK KİMİ İSTEDİYSE HÜKÜMETİ O KURACAK”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avcılar’da yağmur altında kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 1000 kişiye hitap etti. Kurtulmuş, Türkiye’de Anayasa değişikliğine durup dururken gidilmediğini, Türk milletinin mevcut sistemin ağır bedellerini ödediğini, geçmişte Başbakan Adnan Menderes’in asıldığını, halkın oyları ile seçilen Necmettin Erbakan’ın koltuğunun zorla altından alındığını belirtirken, son olarak 15 Temmuz’da hain darbe girişimini olduğunu hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, dil sürçmesiyle 16 Nisan yerine 15 Nisan diyerek, "Darbeleri sona erdirmek için 15 Nisan’da referanduma ‘Evet’ diyecek misiniz" diye sordu. Kurtulmuş, 80 milyon nüfusa ulaşan Türkiye’de 17 ayda bir hükümet değiştiğini, 25 günlüğüne hükümet kurulduğu günler görüldüğünü anlatırken, "Artık Türkiye’de halk kimi seçtiyse o bu ülkeyi yönetecek. Vesayet dönemi ortadan kalkacak" dedi.

Avrupa’daki ülkelerinin referandum sürecindeki tutumunu da eleştiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Polis korumasında PKK’ya hayır mitingleri yaptırdılar. Yetmedi. Bunlar büyük Türkiye’den korkarlar. Siz ‘Ya Allah Bismillah dedikçe onların ayarları kaçıyor. Bunlar güçlü bir Türkiye’den ürküyorlar. Emir, talimat alan bir Türkiye istiyorlar. Bu milletin, darbecilere ‘dur’ dediğini görünce uykuları kaçıyor" diye konuştu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)



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