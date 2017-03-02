Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Türkiye'nin engellerinin kalkması lazım

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin engellerinin kalkması lazım. Türkiye'nin ayaklarına vurulan prangalarından kurtulması için, daha etkin bir yönetim modeline kavuşması için, daha hızlı karar alabilen bir yürütme mekanizmasına sahip olabilmesi için, yönetimde çift başlılığın ortadan kalkması için, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması için, inşallah 16 Nisan'da milletimiz 'evet, evet, evet' diyerek önündeki engelleri kaldıracaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'na "Eurocert Erişilebilirlik Sertifikası" verilmesi törenine katıldı.

KURTULMUŞ İNCELEMELERDE BULUNDU

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayının Avrupa standartlarında olduğu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle tescillendi. Türkiye'de ilk defa bir kuruma "Eurocert" erişilebilirlik sertifikası verildi. Sertifika töreninden önce Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, merkezi gezip yetkililerden bilgi aldı. Kurtulmuş Kursiyerlerin derslerine katılıp sohbet etti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de devrim niteliğinde bir proje olarak tanımlanan erişilebilirlik projesi, geçtiğimiz yıl Bağcılar Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi. Proje ile mekanların engelli ve yaşlılar için erişilebilir hale getirilmesi amaçlandı. Ve Bağcılar Engelliler Sarayı bunu ilk başaran merkezlerden biri oldu. Tescil belgesi de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından Engelliler Sarayı'nın duvarına çakıldı.

PROJENİN MİMARLARINDAN BİRİ LOKMAN AYVA

Tören, sertifika programının hayata geçmesinden pay sahibi olan Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva'nın konuşmasıyla başladı. Kendisi için para harcayamadığından yakınan Ayva, " Çünkü benim gidebileceğim, eğlencesi beni de kapsayan oteller ve restuarantların da olmasını istiyorum. Gidince menüyü kendim de okumak istiyorum"diye konuştu.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRICI HALK 16 NİSAN'DA ENGELLERİ KALDIRACAK

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da evsahibi sıfatıyla konuştu. Bağcılar'da engellerin kalktığını sertifikayla belgelediklerini söyleyen Çağırıcı, " Diğer kurumlara da örnek olmasını temenni ediyorum. Yeni bir heyecanı görmekten, fırsat verildiğinde insanlarımızın neler öğrendiğini görmekten memnun olduğumuzu ifade ediyorum. 16 Nisan'da da bu halk demokrasinin önündeki, insan haklarının önündeki engelleri 'evet' diyerek kaldıracaktır"dedi.

KURTULMUŞ: İFTİHAR ETTİM

Son olarak kürsüye çıkan Kurtulmuş, yapılan güzel çalışmalara destek vermek için dar vakitte de olsa gayret sarfettiğini söyleyerek, "Sınıfları dolaşarak, atölye çalışmalarını gördüm. İftihar ettim"dedi. Türkiye'nin refahından, artan milli gelirinden, ticaretten, ekonomiden engelli vatandaşların da istifa etmesi gerektiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "9 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Her birimiz de engelli adayıyız. Kimin başına ne geleceği belli değil. Engellilerin, ortaya koyulan hizmetlerle ulaşma bakımından diğer insanlarla eşit seviyeyi getirilmesi lazım. Erişilebilirlik sertifikasının ilk kez verilmesinin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin bütün binalarının, sosyal hizmet alanlarının engelli vatandaşlarımız için ulaşılabilir olmasını temenni ediyoruz. Bu üzerimize bir sorumluluktur. Normal bir vatandaşımız nelerden istifade ediyorsa, engelli kardeşlerimiz de bu imkana sahip olsun"diye konuştu.

MİLLETİMİZ 16 NİSAN'DA ENGELLERİ KALDIRACAK

Böyle bir toplantıda siyaset yapmak istemediğini ancak Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sözlerinin kendisine ilham verdiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, " Bir de Türkiye'nin engellerinin kalkması lazım. Türkiye'nin ayaklarına vurulan prangalarından kurtulması için, daha etkin bir yönetim modeline kavuşması için, daha hızlı karar alabilen bir yürütme mekanizmasına sahip olabilmesi için, yönetimde çift başlılığın ortadan kalkması için, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması için, inşallah 16 Nisan'da milletimiz 'evet, evet, evet' diyerek önündeki engelleri kaldıracaktır" diye tamamladı.



DHA