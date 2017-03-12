Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Hollanda tepkisi

İSTANBUL,(DHA)BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuştu. Numan kurtulmuş konuşmasında, "Avrupa'da açık bir mülteci düşmanlığını görüyoruz. Açık bir İslamifobia ve onların çıkartmış olduğu örgütlü bir İslam düşmanlığını görüyoruz. Bunların bir tezahürü olarak, bunlar olmasın diye güçlü bir Türkiye olmasın diye Türkiye düşmanlığının ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu ümmetin önüne çıkıp liderlik yapan güçlü bir lider olmasın diye Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset ürettiklerini görüyoruz. Dün ve evvelsi gün Avrupa'da yaşananlar tam da kötülüğün, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı üzerinden örgütlenmiş bir şeklidir. Sayın İçişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın maalesef konsolosluğumuza 30 metre kala durdurulması ve en sonunda Hollanda'dan çıkarılması sadece yolunu şaşırmış, mantıksız birkaç siyasetçinin ortaya koyduğu bir iş değildir. Örgütlü, planlı Müslüman ve göçmen düşmanlığı üzerine oturan, Türkiye düşmanlığı üzerine oturan bir zihinsel altyapının dışa vurumudur. İstiyorlar ki güçlü bir Türkiye olmasın, istiyorlar ki mazlum milletlere önderlik eden bir Türkiye olmasın. Ne yaparsanız yapın Türkiye mazlum milletlere önderlik edecek ve oynana bu oyunları bozacaktır. Birkaç gündür Avrupalı dostlarımıza düzünden söylüyoruz, tersinden söylüyoruz bir türlü anlamıyorlar. En yakın zamanda anlayıp, mahcup olup, hizaya gelip Türkiye'den özür dileme noktasına geleceklerinden eminiz inşallah." dedi.

"BU GİTTİĞİNİZ YOL YOL DEĞİLDİR"



Numan Kurtulmuş konuşmasında Avrupa'daki siyasetçilere şu çağrıda bulundu: "Bu gittiğiniz yol yol değildir. Bugün orada Türk siyasetçilerinin, Türk bakanlarının Türk toplumuyla buluşmasına müsaade etmiyorsunuz; bu artan, gelişen İsalmifobianın ve ayak sesleri bütün Avrupa'da duyulan yeni faşizmin yükselen sesidir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, aklınızı başınıza alıp uluslararası siyasetin, uluslararası hukukun kurallarına uymamaya devam ederseniz yükselen Neonazizmin bu etkisi altında kalmaya devam ederseniz inanın ki bir kaç sene sonra Avrupa'da mutedil siyasetçilerin bile siyaset yapma zemini kalmayacaktır. Faşistler, sağcılar, aşırı ırkçılar dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'nın her tarafından başını çıkaracak mutedil barış yanlısı söz söyleyen, insan haklarından, demokrasiden ve eşitlikten bahseden bütün Avrupalı siyasetçileri de baskı altına alacaklardır. Onun için Avrupalı siyasetçilere sesleniyorum: Zihninizin arkasında var olan o geleneksel İslam düşmanlığını, şark karşıtlığını, o geleneksel göçmen karşıtlığını bir tarafa bırakın, insanlığın iyilik değerlerini yeniden özümseyin. Demokrasinin, insan haklarının, barışın ve eşitliğin kurallarını tahkim edin. Aksini yapar bugün devam ettiğiniz gibi devam ederseniz bir kaç sene sonra Avrupa'da siyasetin zemini kalmaz çok ciddi geri gidişleri hep beraber yaşarsınız."

DHA