Başbakan Yardımcısı Şimşek: 16 Nisan'da Türkiye'nin önünü açın

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hangi partiye oy verirseniz verin, gönlünüz nerdeyse orada olsun ama, 16 Nisan'da Türkiye'nin önünü açın. Çünkü, yüzde 50'den fazla oyla gelen iktidarlar reform yapar, sorun çözer, icraat yapar" dedi.

Batman'a gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ahmet Deniz ve Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ile birlikte Sason İlçesi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buradaki toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Şimşek, Sason Cumhuriyet Meydanı'nda halk oylamasıyla ilgili düzenlenen mitinge katıldı.

Mitingte konuşan Şimşek, "Geçmişte olduğu gibi hükümet olarak Sason’un yanında olmaya devam edeceğiz. Sasonlu kardeşlerimizin taleplerini dikkate alacağız. Bugüne kadar Sason çıkmaz sokak gibiydi. Muş-Sason yolu programa alındı. Allah’ın izniyle yapılacak. Hastane projesi tamamlanmak üzere. TOKİ ile görüştük, talep toplandıktan sonra konut sorununa el atılacak" dedi.

“BİR PARTİNİN MESELESİ DEĞİL"

16 Nisan’da yapılacak referandumda Sasonlulardan "Evet" oyu isteyen Mehmet Şimşek, “16 Nisan bir parti oylaması değil, bir şahıs meselesi değil. 16 Nisan’da kesintisiz 5 yıllık hükümetlerin önünü açın. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, 5 yıl kesintisiz. Bu çok önemli. Türkiye ne zaman kesintisiz idare edildiyse, güçlü hükümetler geldiyse icraatlar, yatırımlar yapılmıştır. Sorunlar çözülmüştür. Cumhuriyetimiz 94 yıl önce kuruldu. Ben 65'nci hükümette Başbakan Yardımcısıyım. Hükümetlerin ömrü 1.5 yıl olmamış. Yani 94 yılda 65 hükümet. Gelin 16 Nisan’da ‘Evet’ deyin, 5 Yıllık kesintisiz hükümetlerin önünü açın, biz de size hizmetkarlık yapalım" diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇIN"

Sağanak yağış nedeniyle konuşmasını kısa tutan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Hangi partiye oy verirseniz verin, gönlünüz nerdeyse orada olsun ama 16 Nisan’da Türkiye’nin önünü açın. Çünkü yüzde 50’den fazla oyla gelen iktidarlar reform yapar, sorun çözer, icraat yapar. Sason için, Batman için, Türkiye için, sizden ‘Evet’ istiyoruz. Gençlerimiz var, işsizlik var, Allah’ın izniyle biz bu bölgede huzuru tesis ettikçe bu bölgeye daha fazla destek vereceğiz. Gençlerimizin sorunlarını da peyder pey çözeceğiz. Batman’da bunu başardık, burada da başaracağız. Bizim derdimiz bugün değil, önümüzdeki on yıllar, yüz yıllarda Türkiye’yi 5 yıl kesintisiz hükümetlerle buluşturmak" diye konuştu.

DHA