Başbakan Yardımcısı Şimşek gençlerden 'evet' istedi

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Kürsü' programına katıldı. Yaklaşık 500 gençle buluşan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. Terör örgütünün Hakkari'den İsviçre'ye kadar 'hayır' kampanyası yürüttüğünü öne süren Şimşek, gençleri 'evet' demeye çağırdı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Buca Hancı'da düzenlenen programa üniversite öğrencilerin ve genç sivil yoplum kuruluşları üyeleri ile sohbet etti. Bucasporlu taraftarlar Şimşek'e atkı hediye ettiği Şimşek'e gençler soru sordu. Şimşek, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz ve milletimiz oldukça zeki. Bu açıdan hepinizin anayasa paketini iyi analiz etmesini rica ediyorum. Milletin güçlü desteği hükümetler olursa terör örgütleri Türkiye'ye zarar verir. İşte en yakın örneğini 7 Haziran'da yaşadık. Hükümet kurulamayınca terör örgütleri doğuda hendek kazdılar, şehitler arttı. Ne yaptılar Şehir işgallerine küstahlığa başvurdular. Terör örgütleri artık devlet niteliğini yitirmiş ülkelerde istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bunların hepsi sonunda dönüyor ve başta Türkiye olmak üzere yükselişte olan ülkeleri 'Nasıl durdururuz' diyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunlar geçmişte çok sahnelendi. Terör sonucunda o şehirler yıkıldı ama şimdi biz onları sıfırdan yapıyoruz. Hiçbir zaman olmadığı kadar daha güzel şehirler yapıyoruz. Bunun için 10 milyardan daha fazla kaynak harcayacağız. Bu memleketin kaynağı niye böyle heba edelim, bu memleketin kaynağını gençlerin geleceğine harcayalım. Şu an Hakkari'den İsviçre'ye kadar 'hayır' kampanyası yürütüyorlar. Bunların çok iyi farkına varmalıyız."

DHA