Başbakan Yardımcısı Şimşek gençlerden 'evet' istedi (2)

MEHMET ŞİMŞEK: İZMİR RAHAT OLSUN, İHRACATA ODAKLANSIN

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Borsası'nın 'Borsa Söyleşileri' programına kaldı. Programda; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve dünyanın zor dönemden geçtiğini ancak Türkiye'nin içe kapanmayacağını belirten Şimşek, Türkiye için en kötüsünün geride kaldığını söyledi. Bulunduğumuz coğrafyada büyük öngörülerde bulunmanın zor olduğunu söyleyen Şimşek, " 'En kötüsü geride kaldı' derken, normalleşme anlamında önemli bir eşikteyiz, o anlamda söylüyorum. Daha çok reformla, demokrasiyle, hak ve özgürlüklerle, dışa açıklıkla daha müreffeh ülke haline geleceğiz. İçe kapanmayacağız. Avrupa Birliği ile tartışmalar var ama Gümrük Birliği güncellenme konusunu komisyon oy birliği ile kabul etti. Körfez bölgeleri ile serbest ticaret anlaşması için tekrar görüşmeler başladı. Dışa açık olmaya devam edeceğiz, reformları yapmaya devam edeceğiz. Kötümser olmayın. İzmir rahat olsun. İhracata odaklanmaya yatırım ve istihdam seferberliğine, pay almaya yoğunlaşsın. Türkiye ile ilgili kötümser olmayın. Evet zor dönem ama büyük oranda geride kaldı. Dünyada sıkıntılar var ama dünyanın kendi kendine kaldığı tuzaklara düşmek istemiyoruz. Dışa açık, karşılıklı menfaat üzerine yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE 16 NİSAN'DAN SONRA REFORM GÜNDEMİNE GERİ DÖNECEK

Türkiye'nin, içeriden ve dışarıdan birçok şokla karşı karşıya kaldığını, ancak bu şoklara karşı Türkiye'nin büyük bir direnç gösterdiğini anlatan Şimşek, "Bu direnç önceki 10 yılın başında yapılan reformların ve sonraki uygulamaların temellerimizi sağlamlaştırdığını gösteriyor. 2000 yılların ortasında Avrupa Birliği, ihracatın yüzde 57'sine tekabül ediyordu. 2012'ye gelindiğinde 38'e düştü. Dramatik bir durum. Türkiye'nin Orta Doğu'ya ciddi bir alternatif yaklaşımı oldu. 2000 yılların başında ihracatın yüzde 12'si Orta Doğu'ya giderken 2012'de bu oran 32'ye çıktı ama orada da kaos başladı. Devlet olma niteliğini kaybeden ülkeler ortaya çıktı. Bunlar teröre zemin hazırladı. Türkiye bir kaç yılda dünyada eşi benzeri görülmemiş, anlatılması zor bir darbe girişimine sahne oldu. 16 Nisan aradan çıktıktan sonra Türkiye yoğun bir şekilde tekrar kaldığı yerden yapısal reform gündemine dönecek, dönmek durumunda. Türkiye'nin iyi bir yol haritası var. Mikro ve makro anlamda tüm reform alanlarına ilişkin önemli çalışmaları tamamladık. Bir kısmı da hayata geçti."

"TEŞVİK VE TEDBİRLER GÜÇLÜ ETKİYE SAHİP"

2016 döneminde ekonomik destek anlamında atılan adımları anlatan Şimşek yatırım alanında seferberlik anlayışının olduğunu belirterek, "Devletin mali alanı var. Maliye politikasında alanımız olmasaydı, zamanında mali disiplinde gereken hassasiyeti göstermeseydik bugün bunları yapamazdık. Aslında belirsizlik biraz azalınca bakıyorsunuz bu teşvik ve tedbirler çok güçlü etkiye sahip. İnanıyorum ki; 16 Nisan'dan itibaren ülke sadece yapısal reforma dönmeyecek" dedi.

"TÜRKİYE CİDDİ BİR ADIM ATTI"

Anayasa değişikliği konusuna da değinen Şimşek, "Genel bir algı var; 'Mevcut sistemde sıkıntı yok, durup dururken nereden çıktı.' Mevcut sistem krizlere gebedir. Düzeltme seçeneklerinden biri milletin önüne koyduğumuz anayasa değişikliğidir. 65. hükümette başbakan yardımcısıyım. Bizim parlamenter sistemimizde arzuladığımız istikrarlı hükümetler oluşamamış ama şu da bir gerçek; genelde Türkiye güçlü millet desteğine sahip hükümetler daha çok iş yapıyor. Anayasa değişikliği sistemi, bazı sorunlarını önemli ölçüde giderir, Türkiye'nin önünü açar. Türkiye büyük bir direnç göstermiştir. Bu şartlar altında performansı da oldukça iyidir. Türkiye, yaşadığı deneyimleri bir daha yaşamamak üzere adım attı. Darbe girişimi sonrası bir daha böyle bir şey olmasın diye ciddi adımlar atıldı" dedi.

"AYAKTAYIZ VE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yaşananları bitmek bilmeyen bir alacakaranlık kuşağına benzetti. Başka bir ülkenin son bir yılda Türkiye'de yaşananların yarısının bile altından kalkamayacağını belirten Kestelli, "İş dünyası olarak iş yapmanın zorlaştığı, belirsizliklerin arttığı, geleceğin flulaştığı bir ortamda çalışmaya gayret ettik. Şükürler olsun ki ayaktayız ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kestelli tarafından Başbakan Yardımcısı Şimşek'e üzerinde zeytin dalı motifleri olan tablo hediye edildi.

Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)

DHA