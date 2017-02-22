Başbakan Yardımcısı Şimşek: Mevcut sistem krizlere gebe bir sistem

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (BALKANSİAD) toplantısına katılmak üzere eşi Esra Şimşek ile Bursa'ya geldi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti. Burada Vali Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun tarafından karşılanan Bakan Şimşek, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Mehmet Şimşek, "Kampanya güçlü bir şekilde daha yeni başlayacak. Hafta sonu partimizin Ankara’da çok güçlü bir toplantısı olacak. Ondan sonra hepimiz sahada olacağız" dedi.

EKONOMİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

Referandumun önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

"Türkiye için çok kritik bir karar. Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir. Bugün aynı partiden Cumhurbaşkanı, hükümet ama ileride bu sistem devam ederse çok ciddi sıkıntılara gebedir. Hem cumhurbaşkanın çok geniş yetkileri var, hem cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçilmiş olacak. 'Değişiklik olmazsa olmazdır' şeklinde bakmak lazım. Ben inanıyorum ki milletimiz bu çerçevede değişiklikleri içeriğini anladıkça güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Referandum, ekonomi açısından da çok önemli. 65’inci hükümetiz biz. Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman 20 tane bile olmaması lazım. Ortalama 5 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman, ömrü 18 ay olan hükümetler var. Böyle hükümetler takdir edersiniz ki uzun vadede düşünüp, yapısal sorunları çözüp Türkiye’yi çok daha güçlü bir şekilde küresel rekabette zor taşır. Ortalama ömrün bu kadar kısa olduğu bir hükümet yapısıyla."

DHA