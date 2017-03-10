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Eskişehir Haberi: Başbakan Yardımcısı Şimşek Vali Çelik'i ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Şimşek Vali Çelik'i ziyaret etti
11:4110 Mart 2017
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Başbakan Yardımcısı Şimşek Vali Çelik'i ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı Şimşek Vali Çelik'i ziyaret etti

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek Eskişehir Valisi Azmi Çelik'i ziyaret etti.
Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Şimşek'i Valilik önünde Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Milletvekili Harun Karacan ile protokol üyeleri karşıladı. Protokolle tek tek tokalaşan Mehmet Şimşek, Valilik anı defterini imzaladı. Şimşek daha sonra Vali Azmi Çelik'in makamına geçerek burada bir süre protokol üyeleriyle sohbet etti.

DHA

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