Başbakan Yardımcısı Şimşek Vali Çelik'i ziyaret etti (2)

'TÜRKİYE MUAZZAM DİRENÇ GÖSTERDİ'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen yıl Nisan ayında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit olan üsteğmen Onur İlkhan'ın Eskişehir'deki ailesini ziyaret etti, ardından hemşehri dernekleriyle Şirintepe Mahallesi'nde buluştu. Cuma namazını Uluönder Mahallesi'ndeki Tepebaşı Camii'nde kılan Şimşek'e cami önünde Fatih Karasakal adlı tavuk çiftliği sahibi, çektiği krediyi ödemekte zorlandığını, kredinin bir yıl ertelenmesi talebinde bulundu.

Mehmet Şimşek Eskişehir Ticaret Odası'nı (ETO) ziyaret ederek burada düzenlene toplantıda konuşma yaptı. Türkiye'nin birçok iç ve dış şoklara maruz kaldığını ifade eden Şimşek şöyle devam etti:

"Abartmadan söyleyeyim. Türkiye'nin eğer temelleri sağlam olmasaydı, önceki yıllarda çok ciddi yapısal reformlar, kamu maliyesinde iyileştirmeler, bankacılık sektöründe, her alanda ilerlemeler olmasaydı, bu büyük şoklar karşısında sadece Türkiye değil, herhangi bir ekonomi çok daha kalıcı tahribat, belki de çok büyük yıkımlarla karşı karşıya kalabilirdik. Türkiye bütün bu şoklara karşı hakikaten muazzam direnç gösterdi. Tabi ki yansımaları var, olmasa şaşırırdık. Ama bütün bu şoklar karşısında Türkiye büyük direnç gösterdi. Türkiye ekonomisi kolay olmayan, zor bir dönemden geçti. Türkiye ekonomisi bütün bu iç ve dış şoklara karşı muazzam bir direnç gösterdi. Bugün hala Türkiye ekonomisi olumlu dahi olsa büyüyor. Maliye politikasında, kamu maliyesinde inanılmaz, çok güçlü destekler var. Bu desteklere rağmen tabi ekonomi arzulanan hızla gitmiyor. Çünkü ortalık toz duman olunca, ne kadar çok uğraşırsanız, ne kadar çok tedbir geliştirirseniz, maalesef öngörülebilirlik artmadı, belirsizlikler tamamen ortadan kakmadan o avantajlar, o teşvikler, o destekler arzulanan sonuçları, arzulanan hızda veya güçte göstermedi."

Başlatılan seferberliklerin olumlu sonuç vereceğini ifade eden Şimşek, "başlattığımız yatırım seferberliği, istihdam seferberliği, ihracat seferberliği ve bu kağıt üzerinde ismen değil, arkasında ciddi kaynağın, ciddi tedbirlerin, ciddi programların, paketlerin olduğu seferberlikten bahsediyorum. Bunlar çalışacak, bunlar sonuç verecek ve göreceksiniz o anlamda da canlanma olacak" dedi.

'ZAYIF HÜKÜMETLER BU İŞİ YAPAMAZ'

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Mehmet Şimşek, 100 yıl önce Osmanlı toprakları üzerinde oynanan oyunların ikincisini oynanmaya çalışıldığını söyledi. Şimşek şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada etnik ve mezhep meselelerini yeni sınırlarla çözemezsiniz. Bu bölgelerin tek çözümü vardır o da daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük ve herkese birinci sınıf vatandaşlık, daha toleranslı toplum ve güçlü devletler. Batı şimdi bu etnik ve mezhep üzerinden bu fay hatlarını tekrar canlandırıyor. Aslında bunlar çözüm değil. Bunlar sonsuza kadar yeni trajedilerin, yeni terörün, yeni ciddi problemlerin aslında tohumlarını ekiyorlar. Şimdi siz Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceksiniz Tabi ki daha çok demokrasiyle, daha çok hak ve özgürlükler ve daha güçlü bir hukuk devletiyle. Başımıza gelen bu felaketler olmazsa, Türkiye ne olağanüstü hal ilan etsin ki. Yani bu darbe girişimi, bu DEAŞ, bölücü terör. Fakat bunlarla mücadele etmek için de güçlü halk desteğine sahip hükümetler lazım. Açık konuşayım, zayıf hükümetler bu işi yapamaz. Güçlü halk desteğiyle, işte yüzde 50'den fazla kim alacak Bir kişi alacak. Millet onun etrafında, liderin etrafında kenetlenecek. Efendim bir ülke birisini iradesine terk edilir mi Yok ki öyle bir şey. Bir liderin iradesine bırakılmıyor ki ülke. Ülkenin bir kere kim gelirse başa gelsin. O ülkenin anayasasına, kanunlarına uymak zorundadır. Meclis, anayasada kanunlarla, denetimle bu sınırlar içerisine girmeyecek mi Keyfi bir rejim değil ki bu. Burası bir cumhuriyet. Türkiye'nin rejim problemi yüzyıl önce halledilmiş. Ve çok güzel bir şekilde haledilmiş. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, bir sosyal hukuk devletidir. Bununla ilgili zerre kadar kimsenin kafasında tereddüt yoktur, olamaz da. Bu anayasa değişikliğinin bu konuyla da alakası yoktur."

YÜZDE 10 BARAJI ÇOK YÜKSEK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir ihtiyaç olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kutuplaşmayı artırmaz, uzlaşma gerektirir. Bir kere yüzde 50'den fazla oy almak için uzlaşıcı, kucaklayıcı adaylara ihtiyaç var. İkincisi sonradan mecliste birçok konuda uzlaşmamız lazım. Birçok konuda uzlaşmanız gerekiyor. Hatta şu anda sonra ne olur bilmiyorum, ama yönetimde istikrar sağlanınca baraj meselesi de tartışılabilinir. Ve bu baraj üzerinden temsilde adalet de geliştirilebilinir. Çünkü yüzde 10 çok yüksek. Onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ihtiyaçtır, bir zarurettir, iddia edildiği gibi Türkiye'yi sıkıntılara sokmayacaktır, tam aksine Türkiye'nin önünü açacaktır. Kişiler üzerinden tartıştığınız zaman sağlıklı bir tartışma yapmış olmazsınız. Bizim oturup paketi tartışmamız lazım, içeriğini tartışması lazım, tavsiye ediyorum. Siz sanayiciler, işadamları hepiniz bir kanaat önderisiniz, ciddi bir şekilde lütfen alın, bakın, okuyun, eğer bu söylediğim çerçevede değilse arayın konuşalım."

DHA