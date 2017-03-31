Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten şehit ailesine taziye ziyareti

BAŞBAKAN Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Düztepe Mevkii'ne geçen pazar günü personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş 33 yaşındaki Gökhan Altınalana'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, daha sonra Niğde'nin Altunhisar İlçesi'ne bağlı Ulukışla Köyü'ne gitti. Türkeş, şehit Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana'nın baba evine geçti. Türkeş, şehit babası Mehmet Altınalana'ya başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Baba Mehmet Altınalana'ya Kuran-ı Kerim de hediye eden Türkeş, "Kim ne derse desin acınız çok büyük. Bu acı sizlerin olduğu kadar bizlerin de acısıdır. Şehidimize Allah rahmet etsin, sizlere de sabır versin" dedi.

DHA