Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz bizi 16 Nisan'a getirdi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Ulusararası Somali Konferansı'na katılmak üzere geldiği Londra'da Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım 10-12 Mayıs tarihleri arasında Somali Konferansı'na katılmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk toplumunun temsilcileri ve Türk sivil toplum örgütlerinin başkanları ile kaldığı otelde bir araya geldi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 'Yurtdışı ziyaretlerimizde o ülkede yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bilgi alışverişinde bulunmak ve öğreneceğimiz şeyler var. Bir aile toplantısında burda beraberiz. Yurtdışındaki tüm vatandaşlarımıza fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalarını bekliyoruz. Sizler burada ne kadar etkili konuma gelirseniz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olursunuz' dedi.

Konuşmasında yabancı düşmanlığına da değinen Yıldırım, 'Yabancı düşmanlığı, ırkçılık bu ülkelerde artmaya başladı. Irkçılığa doğru yönelen bu akım, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı bir gelişmedir. Türkiye Cumhriyeti devleti, her kademedeki yöneticisi sizin yanınızdadır. Aşırılıktan uzak olan kuruluşlarla bir araya gelip İslam düşmanlığının önüne geçmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğiyle ilgili de konuşan Yıldırım, 'İngiltere'de AB'den ayrılma süreci başladı. Türkiye'de adaylık sürecini yaşayan bir ülke. May, bizi ziyarete geldiğinde bana bir soru sordular, May'e de bir soru sordular. Biriniz AB'den çıkmak istiyor, diğeriniz girmek istiyor. Birbiriyle bu iki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Ben de şöyle cevap verdim: AB öyle bir şey ki giren de pişman girmeyen de pişman. Avrupa ile olan ilişkilerimiz istediğimiz düzeyde değil. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber aramızda ciddi bir soğukluk oluştu. Avrupa ülkelerinin birçoğu bu süreçte sus pus oldular. Hiçbir açıklama yapmadılar. İngiltere bunlardan ayrılan bir ülkedir. Bu darbe girişimini kınayan ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bizim o gün ihtiyacımız olan bir sesti. O günden sonra İngiltere ile Türkiye arasında ortak yanlarımız oluştu' şeklinde konuştu.

PRENS ANDREW, GÖRÜŞMESİ

York Dükü Prens Andrev ile görüşmesine değinen Yıldırım, 'Bugün Prens Andrew ile görüşme yaptık. İngiltere Türkiye ile ilişkileri daha ileri götürmek istiyor. AB çıkış kararından sonra bizim ilişkilerimizi geliştirmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var. Bu anlamda çalışmalar başladı. Savunma Sanayi ile ilgili işbirliğimiz başladı. En son nesil uçak yapımı konusunda buradaki BA bir anlaşma yapıldı. Sağlık ve turizm alanlarında da yeni anlaşmalar var. Bölgesel konularda da ortak hareket etme kabiliyeti gelişmiş olacak. Ortak değerlerimiz memleketimizin dünyada en iyi konuma gelmesi. Ülkeyi bölmek isteyen başkalarına uşaklık yapanları ayrı tutuyorum. Ülkemizin birliğini beraberliğinizi hazmedemeyen kim olursa olsun bu topluluğun içinde yeri olmaz. Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. Bu bizim için vazgeçilmezdir' açıklamalarında bulundu.

'15 TEMMUZ BİZİ 16 NİSAN'A GETİRDİ'

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan referandumuyla ilgili, 'Buraya durup dururken gelmedik. Gücü millet verir, millet alır. Bu anayasa değişikliği de milletin verdiği gücün gizli ortaklarına ortadan kaldırmak. Sürekli istikrar. Tek iktidar. Bunun anlamı budur. Her yerden oy almak Türkiye'nin bütünlüğü, birliği anlamına geliyor. Türkiye'nin üniter yapısını muhafaza eden ve istikrarı kalıcı hale getiren sürekli iktidar çıkaran bir sistemden bahsediyoruz. Ülkenin demokrasisinin biraz daha yeni bir safhaya gelmesi anlamına geliyor' dedi.

'SOMALİ GÖZDEN ÇIKARILMIŞ BİR ÜLKEYDİ'

Yıldırım, bugün katılacağı Somali Konferansı ve Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

'Dünyanın en büyük ihtiyaç sahiplerine kaynaklarından veren ülke Türkiye. Yarın Somali konferansı yapılacak. Ama hatırlayın. Somali gözden çıkarılmış bir ülkeydi. Cumhurbaşkanımız oraya gitti ve dedi ki 'Burada insanlık ölüyor'. O günden beri Somali toparlanmaya çalışıyor. Bizim kafamızda bir menfaat yok. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz. Dünyada 3 milyar dolar karşılıksız yardım yapan bir Türkiye. 1 milyon dolar için kapı kapı dolaşan bir Türkiye'den bugünlere geldik. Birçok gelişmiş ülke Türkiye'ye ile gıpta ile bakıyor. Kıskançlıkla bakıyor. Ne oldu bu Türkler. Gömü mü buldular. Kaynak nedir diye soruyorlar. Kaynak insan. İnsan ülkesine ve yönetenlerine güveniyorsa o ülkenin önünde hiçbir şey duramaz.'

ULUSLARARASI SOMALİ KONFERANSINA KATILACAK

Başbakan Binali Yıldırım'ın Londra ziyaretleri kapsamında, bugün düzenlenecek Somali Konferansı'na katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Başbakan Yıldırım, İngiltere Maliye Bakanı George Osbourne ile görüşecek ve yabancı basın mensupları ile bir araya gelerek mülakat verecek.

DHA