Başbakan yıldırım 15 temmuz gazisini hastanede ziyaret etti

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA)BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ailesi ile birlikte 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam eden 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ı ziyaret etti. Babası Mustafa Yaman, başhekim ve doktorlarından bilgi aldı. Başbakan Yıldırım ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüntülü arama özelliği ile Gazi Mehmet Yaman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı telefonla Gazi'nin babası ile de görüştü.

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) darbeci askerleri durdurmaya çalışırken beynine mermi isabet eden Mehmet Yaman'ın, 7 aydır yatağa bağımlı halde yaşadığı bildirildi.

DHA