Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir (3)

TOKAT'TA 'HEY ONBEŞLİ' TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİYLE SESLENDİ

Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa referandumu mitingleri kapsamında Amasya'nın ardından Tokat'a geldi. Helikopterle Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'na iniş yapan Başbakan Yıldırım, ardından kent meydanında partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Türk bayrakları ve Ak Parti flamaları ile donatılan alanda, refarandumda 'Evet' için destek içeren pankartlar yer aldı. Miting alanında Ak Partililer arasında az sayıda MHP bayraklarının da olduğu görüldü. Saat 17.30'da miting alanına gelen Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte platformdan Tokatlıları selamladı. Başbakan Yıldırım'a Tokat ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve Tokat Milletvekilleri eşlik etti. Mitinge yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Konuşmasına 'Allah'ına kurban Tokat' sözleri ile başlayan Başbakan Yıldırım, yöreye ait 'Hey onbeşli' türküsünün sözlerini seslendirdi. Bu toprakların yiğit yatağı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "15 temmuz gecesi Tokatlılar alçak FETÖ örgütüne karşı göğsünü siper etti, bayrağına geleceğine sahip çıktı. O gece Tokat 7 şehidi ve gazileriyle demokrasiye sahip çıktı. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Gerek vatan savunmasında gerek Fırat Kalkanında, DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tokat Nisan'a hazır mıyız. Büyük Türkiye için var mısınız. Güçlü Türkiye için var mısınız. Aydınlık yarınlar için hazır mı Tokat. Tokat işi bitirmiş. Maşallah. 40 bin kere maşallah. Tokat, 16 Nisan'da şefkat tokadını vurmaya hazır mısın" diye kalabalığa seslendi.

'KARARI MİLLET VERECEK'

İlk mitingi Amasya'da yaptıklarını, çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Amasya'ya gittiğini hatırlatan Yıldırım şöyle dedi:

"Orada bir tamim yayınladı. Ne diyordu o tamimde. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Milletin kararı her kararın üstündedir. Meclisin açılmasına, o gün kurtuluş savaşında yine millet karar verdi. İstiklal mücadelesine millet karar verdi, o mücadeleyi de zaferle noktalayan yine milletti. Cumhuriyetin kurulmasına millet karar verdi. Şimdi millet yeni bir kararın arafesinde. Tokat hazır mısın. Sandıkta güçlü bir evet diyerek cumhuriyetimizin, demokrasimizin gücüne güç katmaya hazır mısınız. Biz Anayasa değişikliğini meclise getirirken dedik ki sonuç ne çıkarsa çıksın çünkü, bu sonuç yeterli değil. Kararı millet verecek. 367'nin üzerinde dahi çıksa yine sandık gelecek, Tokat şefkat tokadını hayırcılara bir güzel indirecek. Ak Parti milletin partisidir. Ak Parti, sizin kurduğunuz bir partidir. 16 Nisanda büyük kararı siz vereceksiniz. Son sözü siz söyleyeceksiniz."

'BU MİLLETİNE GÜVENMEMEKTİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun refarandum günü yaklaştıkça sinirlerinin bozulmaya başladığını belirten Yıldırım, "Ayarı kaçtı. Diyor ki 'eğer başkanlık sistemi 15 Temmuz geçerli olsaydı o zaman Türkiye diye bir şey kalmazdı'. Bak lafa bak. Bu ne demektir biliyor musunuz. Bu milletine güvenmemek, inanmamak demektir. Bu milleti tehdittir. Eğer başkanlık gelirse, darbe olacak demektir. Kılıçdaroğlu sen bu milleti tanımayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bütün dünyaya nasıl kahraman bir millet olduğunu, nasıl asil bir millet olduğunu gösterdi. Ne yazık ki sen hala bu milletin gücünün farkına varamamışsın. Tokat'ta güzel bir söz var. 'Güneş, yarasalara çirkin gözükür'. Bunlar istedikleri kadar rahatsız olsun. Güneş evel Allah 16 Nisan sabahı Türkiye'nin üzerine doğacak. Bunlar, Tokat'a gelirse siz bunları doğru Ballıca kayalıklarına, mağarasına götürün. Balıca mağarasının güzelliklerini görsünler, hem de güneşin aydınlığın kıymetini anlasınlar" dedi.

'PKK DA BİTECEK, FETÖ'DE BİTECEK'

Muhalefetin her şeye karşı çıktığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Üçüncü köprüyü yaptık. Dünyanın en büyük havalimanı yapılacak bunlar ne diyor 'hayır'. Hızlı tren yapılacak hayırcılar yine önde. Marmaray. 150 yıllık ecdadımızın hayalleri gerçeğe dönecek yine bunlar hayır sınıfında. Bunlar her şeye hayır der, ama köprüyü yapıp bitirdiğiniz zaman herkesten önce onlar geçer. Böyle de bir huyları var. Bugün de hayır diyorlar. Evet diyenlere de ileri geri laf ediyorlar" diye konuştu.

Ak Parti iktidarının icraatlarını anlatan Yıldırım, referandumda evet çıkması halinde PKK'nın da FETÖ örgütünün de biteceğini belirterek, "Ben buradan bir çağrı yapıyorum. CHP'ye hayır çağrısı yapacak, HDP hayır çağrısı yapacak. PKK'da, FETÖ'de hayır diyecek. Ben inanıyorum ki muhalefetin bu tavrından sonra, CHP'ye HDP'ye SP'ya BBP'ye ve diğer partilere de gönül veren bütün kardeşlerimiz Türkiye'nin aydınlık yarınları için evet mührü sandıkta basacaklar. MHP'ye gönül veren ülkücü milliyetçi kardeşlerimiz de evet diyerek bu kervana işin başından dahil oldular. Bölücü örgütün Kandil'deki sözde yöneticileri, PKK diyor ki, 'Bu refarandumda, evet çıkarsa biz biteriz'. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. FETÖ de bitecek" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMETİ SANDIKTA SİZ KURACAKSINIZ'

16 Nisan'da sandığa giderek 18 maddelik anayasa değişikliği için karar verileceğini belirten Yıldırım şöyle edi:

"Neden böyle bir değişiklik yapacağız. Burası önemli. Durup durdukça anayasa mı değiştiriyoruz Bizim bu ülkede artık darbelerle, vesayetlerle, dayatmalarla kaybedecek bir günümüz bile yok. Daha hızlı yol almamız lazım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giderken muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi ulaştırmak, dünyada parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokmaya ahdettik, karar verdik. Bunun için sandığa gideceğiz. Bunun için hazır mısınız Güçlü Türkiye için var mısınız. Aydınlık yarınlar için hazır mısınız. Yeni sistemde seçim yapıldığı, sandıklar açıldığı andan itibaren 5 yıl görev yapacak hükümet belli oluyor. Öyle seçim yapalım hele bir bakalım kim iktidar, kim başbakan olacak böyle bir şey yok. Seçimi kimin kazandığına, siz karar vereceksiniz. Bu memlekette 25 gün süreli hükümetler kuruldu. 1923 yıl. Şimdi 2017. 94 sene geçmiş. Şu anda 65'inci hükümetteyiz. Eğer her hükümet 4 yıl görev yapsa, 65'inci hükümete sıra 2183 yılında gelecekti. Şu hale bak. Hükümet ömrü 16 ayı geçmiyor. 16 ayda ne yapacak. Gelir tebrikleri kabul eder, brifingleri alır ondan sonra da valizleri toplar, vedalaşmaya başlar."

'GENÇLER GURURUMUZ'

Muhalefetin bu değişikliğe niye karşı çıktığını anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Gençler 18 yaşında gidiyor oy kullanıyor. Muhtar seçiyor, belediye başkanı, milletvekili seçiyor. Ama kendisi seçilmeye gelince 'sen daha küçüksün biraz bekle'. Ne kadar bekleyecek. 25 yaşına kadar. İşine gelince gençleri hatırlıyorsun da 'ben de siyasetin içinde olacağım' diyen gençlere neden karşı çıkıyorsun. 1825 yaş arasında 7.5 milyon gencimiz var. Bu gençlerin siyasete girmesine, seçilmesine CHP karşı çıkıyor. Sandıkta bunun cevabını vermeye hazır mısınız " diye kalabalığa seslehdi.

'TEK ADAM DĞİL, MİLLETİN ADAMI'

Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini belirten Yıldırım tek adam eleştirilerine de yanıt vererek, Amasya'daki sözlerini tekrarladı. Yıldırım, "Bir de diyorlar ki efendim tek adam. Kafayı takmış. Tek adam, tek adam. Yav ne kıskanıyorsun, cumhurbaşkanı seçilsin sen de gel yanında yardımcı ol. Tek adam olacak ama arkasında dağ gibi millet olacak" dedi.

SAHNEDE ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI

Başbakan Yıldırım'ın, konuşmasının arasında sahnede gelin ve demat sürprizi yaşandı. Tokat Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Fatih Coruş ve Gönül Refahiyeli çifti damatlık ve gelinlikle sahneye geldi. Çifti karşılayan Başbakan Yıldırım, "Biz 16 Nisan'ı bekleyemeyiz. o kadar vaktimiz yok diyorlar. Siz de şahitlik ediyor musunuz. Şahit misiniz' diye kalabalığa sordu ve 'Allah mübarek etsin' dedi. Daha sonra damada dönen Yıldırım, 'Fatih, Gönül'ü eş olarak kabul ediyor musun' diye sorarak 'Evet' cevabı aldı. Gelin adayı Gönül'e de aynı soruyu yönelten Yıldırım, 'Bütün kalbimle Evet' yanıtını aldı. Başbakan Yıldırım daha sonra, "Ben şimdi nikah memuru oldum. Ben de belediye başkanın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar eylesin. Allah iki cihan saadeti versin" dedi. Bu sırada cübbe ile sahneye gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ise, 'Geç kaldın' dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Size bir öğüdüm var, evlilikte başarının sırrı Fatih, bir sır vereyim mi sana. İtaat et, rahat et. Bir de birbirinize peki demesini bilin. Biriniz sinirlenince öbürü peki diyecek. Gül gibi geçinip gideceksiniz. Aslında evlilik uzun ince bir yol. Ama telaşlanmayın, sizin için uzun duble yol haline getirdik. İşiniz kolay olacak. Bu yolda zaman zaman zorluklarınız olacak. Zorlukları anlaşıp azaltacaksınız. Mutlulukları da paylaşıp artıracaksınız. Böylece bir ömür boyu sevgiyle samimiyetle sadakatla, beraber mutlu şekilde bu evliliği sürdüreceksiniz. Değeli Tokatlılar, bu gençler çok şanslı. Binlerce, onbinlerce Tokatlı bu evlliliği, bu mutluluğa şahadet ediyor" dedi. Daha sonra çifte dönerek, "Cumhurbaşkanımızın da size bir öğürü var, selamı var. Anladınız değil mi" diyerek 4 çocuk talebini iletti ve geline hediye altın bilezik taktı. Daha sonra kalabalığa dönerek, "Görüyorsunuz iş içinde iç çıkardık. Bu gençlerin mutluluğuna 10 binlerin önünde şahitlik etmek varmış. Allah mesut bahtiyar etsin" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım konuşmasının sonunda, Tokat'a yapılan yatırımlardan bahsetti ve yeni havaalanının da kısa sürede yapılacağı sözünü verdi. Miting sonunda partililere karanfil atan Başbakan Yıldırım, ardından Valiliğe geçerek, Vali Cevdet Can'ı makamında ziyaret etti.

Eraydın AYTEKİN-Mustafa TURAPOĞLU-Fatih Yılmaz-İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)

DHA