Başbakan Yıldırım : Atılacak adımlar ile FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile yaptığı ortak basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Terör örgütü Fetullahçı örgüt faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Kardeş Pakistan'ın değerli kardeşimin atacağı ilave adımlar ile FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak. Tamamen ülkeyi terk edecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i resmi törenle karşıladı. Resmi tören sonrasında Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 5. Toplantısı öncesinde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İmza töreni sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.

"KARDEŞ PAKİSTAN'IN ATACAĞI İLAVE ADIMLAR İLE FETÖ ARTIK PAKİSTAN'DA HAYAT ALANI BULAMAYACAK"

Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Terör örgütü Fetullahçı örgüt faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Kardeş Pakistan'ın da güvenliğine kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz bu terör örgütünün bütün izlerinin silinmesi ve Pakistan'dan çıkarılması konusunda çok titiz bir yaklaşımımızın olduğunu biliyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ın değerli kardeşimin atacağı ilave adımlar ile FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak. Tamamen ülkeyi terk edecektir" diye konuştu.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ 2017 YILINDA SONUÇLANDIRILMASI İÇİN TALİMATI VERDİK"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari, ekonomik ve ikili ilişkilere değinen Yıldırım, "Pakistan ile bütün alanlardaki ilişkilerimizi tarihi, köklü, kardeşlik hukuku içerisinde geliştiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz başta ikili ticaret ve yatırım olmak üzere bölgesel konularda uluslararası konularda var olan ilişkilerimizi daha da derinleştirerek sürdürmektir. Bugünkü görüşmelerimizde özellikle ticari, ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra enerji alanında işbirliği, alt yapı ulaşım alanında işbirliğine yönelik atılacak adımları konuştuk. İlişkilerimizi, yatırımlarımızı istediğimiz düzeye çıkaracak serbest ticaret anlaşmasının 2017 yılında sonuçlandırılması ve imzalanması konusunda da ilgili bakanlara gerekli talimatı verdik" ifadelerini kullandı.

DHA