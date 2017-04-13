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Son Dakika: Başbakan Yıldırım Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti

Başbakan Yıldırım Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti

22:3813 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Başbakan Yıldırım Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti
Başbakan Yıldırım Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım,  26 Mart 2017 tarihinde Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan GERB Partisi lideri Boyko Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti.  Görüşmede, Bulgaristan'ın istikrarına, anılan ülkeyle iyi ilişkiler kurmaya ve yakın diyaloğu sürdürmeye verilen önemin vurgulandığı, kurulacak yeni hükümetin, Bulgaristan'a hayırlı olması temennisinin belirtildiği ifade edildi. Borisov'un,  Başbakan Yıldırım'a  teşekkür ettiği, Türkiye ile  iyi ilişkilere verilen önemin vurgulandığı, referandumunun Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  iyi dileklerinin ve selamlarının iletilmesini rica ettiği bildirildi.
 
 

DHA

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