Başbakan Yıldırım 'Bu sene başımıza gelmedik iş kalmadı. Ama Allah'a şükür Türkiye yüzde 2.9 büyüdü'

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen 'Büyük Sivas Buluşması'nda bir konuşma yapıyor.

Sivas 16 Nisan'da 'He mi' sorusuna salondan 'He' diye cevap gelince Başbakan Yıldırım, “Sivas kararını vermiş' dedi. Sözü uzatmaya gerek olmadığını, işin belli olduğunu söyleyen Yıldırım, “16 Nisan'da vereceğimiz karar tabi ki 'Evet'. Bu kararın 'Evet' olmaması için çalışanlar var. Vatandaşlarımızı benim değerli Sivaslı hemşerilerimin aklını çelmeye çalışanlar var. Sivas bunlara itibar eder mi Kulak asar mısınız Asmazsınız. Biliyorum. Sivas Türkiye'nin tapusudur. Türkiye cumhuriyeti Sivas'ta kuruldu. Sivas Kongresi ile o büyük mücadele başladı ve bu günlere geldik" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım'ın konuşması devam ediyor. Önemli bir karardayız çünkü vereceğimiz karar, sadece çocuklarımızı değil, sadece torunlarımızı değil, yedi ceddimizi, gelecek neslimizi ilgilendiren bir karar, sıradan bir iş değil. Onun için sizin kararınız net, oyunuz evet. Bunu biliyorum ama bilmeyenler olabilir, anlamayanlar olabilir, bunları da anlatmamız lazım Kalan 15 gün içinde ulaşabildiğimiz, görüşebildiğimiz herkese anlatacağız. Neyi anlatacağız Bakın çok uzağa gitmeyelim. 15 Temmuz, 15 Temmuz'da neler yaşadık 15 Temmuz'da istiklalimiz, demokrasimiz, bağımsızlığımız tehlike altına girdi ve Sivas'ın yiğit insanları, 80 milyon vatan evladı ülkele sahip çıktı, Cumhurbaşkanı'nın çağrısına icabet etti, meydanlara indi, göğsünü tanklara tüfeklere siper etti ve bu hayasız kalkışmaya 'dur' dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Halkın gücü o gece tankın gücünü yendi, bu bayrak inmedi bu ezanlar dinmedi" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ'UN NÖBETÇİLERİ 16 NİSAN'IN EVETÇİLERİ BURADA"

Şimdi o günün, 15 Temmuz'un nöbetçileri 16 Nisan'ın evetçileri burada" ifadesini kullanan Yıldırım, bazı çevrelerin "hayır" kampanyası yaptığını ancak dürüst bir kampanyanın olmadığını söyledi. Yıldırım, söz konusu çevrelerin kampanyayı yaparken yalan, dolan ve gerçek olmayan bir sürü şey söylediğini anlatarak, şunları kaydetti: "Bu değişiklik olursa yargı bağımsız hale gelecekmiş' Bunu salonda oturanlar bilir. 28 Şubat sürecinde 420 üst yargı mensubu otobüslerle bir yere

taşınıp cübbeleriyle alkışlandığı günleri unuttu mu bu millet. Yargı bağımsızlığından bahsedenler o günleri hatırlasınlar. En üst düzey yargı mensupları Genelkurmay'a çağrılır, orada ayakta başörtüsü yasağını alkışlattırılır. Bugünleri yaşadı Türkiye. Bugün bunları unutmuş olanlar kalkmışlar, 'Bu değişiklikle yargı bağımsızlığı kaybolacak' Siz eski rüyalarınızı görüyorsunuz. AK Parti'nin 15 yıldır yargı bağımsızlığının tesisi için var gücüyle çalışıyor. Getirdiğimiz bu değişiklikle sadece "yargı bağımsız olmaz aynı zamanda tarafsız olmalıdır" diyoruz" şeklinde konuştu.

"MİLLETTEN YETKİYİ ALMAYAN HİÇ KİMSENİN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR"

Vesayetin ortadan kalkacağını vurgulayan Yıldırım, "Şimdi seçim oluyor, gönderiyorsunuz Ankara'ya, Ankara'ya vekilleriniz gidiyor, Ankara'dan hiç tanımadığınız, bilmediğiniz ortaklarınız meydana çıkıyor. 'Hoş geldiniz, seçimden geldiniz, biz sizin yeni ortaklarınızız'. 'Kardeşim nereden çıktı. Sivas'ın, İmranlı'nın köylerinde, Şarkışla'nın köylerinde, Gürün'ün köylerinde, Zara'nın köylerinde biz gece gündüz dolaşırken siz yoktunuz. Nereden çıktınız' Yok, vesayet diyor, vesayet. 'Seçim kazanmak yetmez, biz varız, biz, sistemin sigortasıyız'. Kim verdi size bu yetkiyi Cevap yok. Milletten yetkiyi almayan hiç kimsenin hiçbir önemi yoktur. Milletten yetki alanın başımız gözümüz üstünde yeri vardır. Onun için bu sistem, vesayeti ortadan kaldırıyor. Yetki almadan, yetki kullananları devre dışı bırakıyor. 5 yıllığına seçtiniz, Cumhurbaşkanı ekibini kurdu, çalıştı. Beğendiniz bir dönem daha seçeceksiniz. Olmadı 3. dönem artık yok. Çok başarılı olsa da yok. Şimdi, bu kadar açık ve net Meclis ne yapacak Meclis de önündeki işini yapacak. Milletvekilleri, artık kanun teklifi verecek. Çünkü mevcut sistemde hükümet kanun tekliflerini veriyor. Meclis de hele de muhalefet partisi olunca hiçbir kanun geçirme şansınız yok. Bu sistem onu da ortadan kaldırıyor. Herkes teklifini verecek, görüşülecek, konuşulacak, memleketin hayrına bir iş ise memleket için iyi bir işse o kanun çıkacak" dedi.

"GAYRET ET DE YENİ SİSTEMDE SANA DA BİR ŞANS DOĞSUN"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Efendim, cumhurbaşkanı istediği zaman istediği kararnameyi çıkarıp her şeyi ortadan kaldırır" dediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. Minibüsçülerle oturuyor, onlara diyor ki '17 Nisan'da sizin hat ruhsatlarınız iptal olacak'. Muhtarlarla oturuyor, onlara diyor ki 'muhtarlıklar kapanacak. İş adamlarıyla oturuyor, 'fabrikalarınız elinizden alınacak'. Efendim olmadı kahvecilerle oturuyor, 'kahvehaneler kapanacak'. Ya kardeşim senin işin gücün felaket tellallığı yapmak mı Vatandaşa niye doğruyu söylemiyorsun Bir de tutturmuş her ne kadar nereden geldiyse bir Binali Yıldırım sevgisi doğdu. 'Biz Binali Bey için çalışıyoruz.' Niye benim için çalışıyorsun kardeşim ben koltuk meraklısı değilim. Ben koltuktan vazgeçiyorsam demek ki bu millet için iyi bir iş yapıyoruz anla artık, bırak benim için çalışmayı da biraz çalış memleket için. Gayret et de yeni sistemde sana da bir şans doğsun. Bu sistem sana da şans getiriyor. Çalışırsan, çabalarsan, milletin gözüne girersen millet seni de seçer ama böyle bir umudu yok."

Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "İkinci döneminde seçime giderse Cumhurbaşkanı o zaman bir daha seçilecek" dediğini aktararak, "Yani onun hesabına göre 11 yıl, bu günden itibaren Cumhurbaşkanı görevde, umudunu kesmiş, 11 yıl

için Türkiye'nin geleceği ve yönetimi hakkında en ufak bir iddiası yok. En ufak bir beklentisi yok, derdi zoru aman nasıl Türkiye'nin istikrarını engellerim, işlerini yavaşlatırım, mevcudu muhafaza ederim böylelikle geçinir giderim." dedi.

"DÜNYADA YAPRAK KIMILDAMAZKEN TÜRKİYE BÜYÜDÜ"

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyüdüğüne vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "Bu sene başımıza gelmedik iş kalmadı. Ama Allaha şükür Türkiye yüzde 2.9 büyüdü. Milli gerilimiz 300 milyar arttı. Her şeye rağmen oldu bu. Dünyada yaprak kımıldamıyor. Türkiye Darbe geçirdi, ekonomik krizler geldi. Bir sürü olaylar oldu. Buna rağmen yine büyümeye devam etti. Eğer 15 sene içerisinde yaşadıklarımız olmasaydı. Bugün Türkiye 1 yerine 3 büyüdü. İnanın ki bir yerine 5 büyüyecekti. Kişi başı milli gelir 11 bin dolar değil 19 bin dolar olacaktı. Niye olmadı Gezi olayları,17-25, Balyoz, Ergenekon darbe girişimleri. En son 15 Temmuz darbe girişimi Bütün bunları teker teker aşarak bugünlere geldik" diye konuştu.

Konuşması sonrasında Başbakan Yıldırım'a tablo hediye edildi. Etkinliğe Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti Sivas milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

