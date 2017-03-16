Başbakan Yıldırım: CHP memleketin yalan fabrikası olmuş

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bunlar yalandan, dolandan, iftiradan başka bu millete hiçbir şey söylemediler. Adeta Karabük’ün Kardemir’i, demir çelik fabrikası var, mavi alevi var. CHP de memleketin yalan fabrikası olmuş. Tek bildikleri, ürettikleri yalan, tezvirat" dedi.

'BU SİSTEMİN YIPISINDA SAKATLIK VAR'

Karabük kent meydanında düzenlenen mitingde Başbakan Yıldırım'dan önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Ak Parti Karabük milletvekili Mehmet Ali Şahin ve Karabük Belediye Başkanı MHP’li Rafet Vergili konuştu. Başbakan Yıldırım, 16 Nisan’da Karabük Türkiye 1’incisi olursa ilk ziyaretini bu kente yapacağını söyledi. mevcut sistemin iki başlı olduğunu belirten Yıldırım, “Bu sistemin yapısında sakatlık var. İki başlılık var. Bu sistem babayı oğula düşürür. Şimdi Ak Parti var. Bizim aramızda ayrı gayrı yok. Sadece Ak Parti’ye göre sistem inşa edilmez. Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım fanidir, gelir geçer. Türkiye ilelebet bağımsız olarak yaşamaya devam edecek. Onun için güçlü sistem inşa etmemiz lazım. Bir daha 60 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat’ı yaşamamamız lazım. Milletimiz için, geleceğimiz için öngördüğümüz bu Anayasa değişikliği 20 yıl önce yapılsaydı bugün Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolardı. Avrupa ortalamasındaydı" dedi.

'ÜFÜRÜKÇÜ BUNLAR'

Kılıçdaroğlu için, “Memleket kazan, bu kepçe dolaşıp yalan söylüyor” diyen Yıldırım,, şöyle devam etti:

”Diyor ki ‘Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanına bağlı olacak.’ Bu kadar yalan olmaz. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi’ne 14 üye atıyor. Biz bunu değiştirmiyoruz. 17 üyesi var. 2’sini çıkarıyoruz, 15’e düşürüyoruz. Darbe döneminden kalan mahkemeler var. Onları kaldırdığımız için onlar gidiyor. Artık mahkemelerin askeri sivili yok. Mahkeme mahkemedir. Başka bir değişiklik yok. Ama yalanın biri bin para. ‘Evet derseniz Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığına bağlanacak.’ Gözüne dizini dursun diyeceğim ama demeyeyim. Allah ıslah etsin. ‘Anayasa mahkemesine cumhurbaşkanı istediğini atayacak.’ Aslı yok. Bunlar okumuyor. Okumadan üfürüyorlar. Üfürükçü bunlar. Bunlar nereden uyduruyor bunu. ‘Tarafsız’ diye yere göre sığdıramadığı Ahmet Necdet Sezer vardı bunların. O zat cumhurbaşkanı olunca anayasa mahkemesi üyeliğine üniversiteden bir arkadaşını atadı. Bir de baktık ki o zat CHP üyesi. Bak bak tarafsız CHP’ye bak. Ama bunların eski alışkanlığı. Tek parti döneminde her şey bunlardı. Genel başkan da cumhurbaşkanı da parti başkanı da her şey. ‘Tek adam’ diyorsan geçmişine bak. Bunlar bu yalanları, iftiraları kendileri de biliyorlar."

'KUYRUKLU YALAN'

TBMM’nin yetkilerinin azalacağı eleştirilerine de yanıt veren Yıldırım, “Bu da kuyruklu yalan. Yalan var, yaldızlı yalan var. kuyruklu yalan var. Envayi çeşit yalan var. TBMM şu anki sisteme baktığımız zaman HSYK’ya üye atayamıyor. Milletin seçtiği meclis hakimlerin, savcıların hakkında karar verecek kurula üye atayamıyor. TBMM cumhurbaşkanlığını seçime götürebiliyor mu, hayır. Hükümet kurulmazsa 45 gün içinde mecburi seçime gidiliyor. Cumhurbaşkanı bir suç işlese bugün TBMM yargılayamaz. ‘Meclis’i yok ediyoruz’ nerede Görüyorsunuz hepsi yalan. TBMM bu değişiklikle beraber HSYK’ya 7 üye atayacak. Sizin adınıza atayacak. TBMM artık cumhurbaşkanını seçime götürebilecek. Cumhurbaşkanı seçildi, yanlış işer yaptı. Meclis seçime gidebilecek. Meclis yeni sistemde cumhurbaşkanını, bakanları, yardımcılarını yargılayabiliyor. Kardeşim hani nerede meclis etkinliğini kaybediyor. Yargı tam bağımsız oluyor, tam tarafsız oluyor" diye konuştu.

'YALAN FABRİKASI'

Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse Anayasa’nın ilk 3 maddesi değişecek” dediğini söyleyen Yıldırım, “Nedir ilk 3 madde Türkiye cumhuriyettir. Türkiye’nin marşı İstiklal Marşıdır, başkenti Ankara’dır. Ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütündür. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Bunlarda bir değişiklik var mı Yok. Nereden çıktı Ama o yine eski alışkanlıklarını hatırladı. Sen değil miydin terör örgütünün yandaş televizyonunda ‘Anayasanın ilk üç maddesi icap ederse değişir’ diyen. Sayın Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Anayasanın 3 maddesi değişecek olsa siz dünden ‘evet’ derdiniz. Türkiye’nin üniter devlet yapısına, milletiyle, ülkesiyle bağımsız bütünlüğüne göz diken kim varsa bu millet onun gözünü oyar. Bunlar yalandan, dolandan, iftiradan başka bu millete hiçbir şey söylemediler. Adeta Karabük’ün Kardemir’i, demir çelik fabrikası var, mavi alevi var. CHP de memleketin yalan fabrikası olmuş. Tek bildikleri, ürettikleri yalan, tezvirat” dedi.

Anayasa değişikliğine HDP, PKK, DEAŞ’ın da hayır dediğine işaret eden Yıldırım, “Kandil’den üst üste beyanatlar. ‘Hayır çıkarsa biz bittik.’ ‘Hayır çıkarsa’ demiyorlar da ‘Evet çıkarsa biz bittik.’ diyorlar. Buradan söylüyorum. Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Başka yolu yok" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, mitingin ardından Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti. Yıldırım, yaklaşık yarım saat belediyede kaldıktan sonra kentten ayrıldı.

DHA