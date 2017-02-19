Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupalı Türklerle buluşabilir

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya temasları Alman basının da gündeminde. Alman DPA haber ajansı Başbakan Binali Yıldırım'ın, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Avrupalı Türklerle buluşmak istediğini söylediğini yazdı.

Alman basınının DPA'ya dayandırarak verdiği habere göre, Münih'te devam eden Güvenlik Konferansı sırasında basına açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanının katılacağı mitingin hangi ülke ve şehirde yapılacağının henüz belli olmadığını, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haberlere göre, Başbakan Yıldırım kendisi de Avrupa'da başka bir yerde daha yeni bir miting yapmak istiyor. Başbakanın yapacağı mitingin adresi Almanya, Hollanda, Belçika ya da Danimarka olabilir.

Alman politikacılar da Türkiye'deki Almanlarla buluşabilir

Referandum dolayısıyla Almanya'da yapılacak mitinglerin bir sorun teşkil edeceğini sanmadığını kaydeden Başbakan Yıldırım, Alman politikacıların da seçimlerde Türkiye'de yaşayan 70 bin dolayındaki Almanla buluşabileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, siyasilerin kendi vatandaşlarıyla buluşmasının anlaşılabilir ve normal bir durum olduğuna işaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, dün Almanya'nın Oberhausen kentinde “Memleket sevdalıları evet diyor” mitinginde konuşmuş ve mitinge gelenleri anayasa değişikliğine evet demeye çağırmıştı.

Türkiye dışındaki yaklaşık 3 milyon seçmenin 1,4 milyonu Almanya'da bulunuyor.

DHA