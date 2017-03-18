Başbakan Yıldırım, depremzedeleri ziyaret etti, müjde verdi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 6 Şubat'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy'ü ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, vatandaşlara, "Sene sonu bitmeden evlerinizin içine gireceksiniz. Borçlarınıza ve sıkıntılarınız noktasında ne lazımsa yaparız" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü için Çanakkale Şehitleri Abidesi'ndeki törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, ardından askeri helikopterle 6 Şubat'tan bu yana devam eden artçı sarsıntıların meydana geldiği Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü'ne hareket etti.

ZİYARET SIRASINDA 3.2'LİK DEPREM OLDU

Başbakan Yıldırım'ın helikopteri, Yukarkıköy'e indikten kısa bir süre sonra bölgede 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Deprem sırasında köyde kısa süreli panik yaşanırken, köyde kahvecilik yapan Ramazan Çarıksız, "Başbakanımız geldiği sırada yine bir deprem oldu. Herkes kahvehanede çay içiyordu. Herkes kaçıştı. Bu depremler iki-üç aydan beri devamlı böyle sarsılıyoruz" dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Ayvacık merkezli olarak, yerin 9 kilometre derinliğinde saat 18.29'da meydana geldiği açıklandı.

HALKA SESLENDİ

Köyde halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Sene sonu bitmeden evlerinizin içine gireceksiniz. Borçlarınıza ve sıkıntılarınız noktasında ne lazımsa yaparız. Yeterki sizin gülen yüzünüz solmasın. Sizin bu köyleriniz, evleriniz en güzel şekilde yapılacak. Bundan hiç endişeniz olmasın. Depremin ilk günÜNde buraya gelindi ve 1071 aileye konteyner kuruldu. Okullar açıldı, çocuklar derslerine gidiyor. Ben hatırlıyorum, eski Türkiye'de Varto'da deprem olmuştu. Varto depreminin yaralarını bu devlet 25 senede saramadı. Binalarını 25 senede yapamadı. Ama Van'da deprem oldu ve 3 yılda 30 bin konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. İşte Türkiye'nin gücü ortadadır" dedi.

AVRUPA ÖRNEĞİ

Çanakkale'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaparak boğaza inci bir gerdanlık takacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Muasır medeniyet seviyesine gidecek Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak çocuklarımızın, torunlarımızın, mutlu yarınları için 16 Nisan'ı unutmuyoruz. O Avrupalılara, teröristlere ve FETÖ'ye inat, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının hep beraber kapılarını açacağız. Türkiye büyük bir devlet. Büyük devlet olduğu nereden belli. Bakın Avrupalılar seçimlerinde bile Türkiye'yi konuşuyorlar. Türkiye sadece kendi geleceğini değil, Avrupaların seçimlerine de ayar veriyor. Onların ırkçı, Türk ve insan düşmanlığa fren veriyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra alanı dolduranlara hediyeler dağıttı.

DHA