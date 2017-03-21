Başbakan Yıldırım: Dost bildiğimiz bazı ülkeler 'hayır' kampanyasının içine dahil oldular

Mehmet İLKAY ÖZER/İSTANBUL,(DHA)BAŞBAKAN Binali Yıldırım; "Dost bildiğimiz bazı ülkeleri nasıl izah edeceğiz. Onlar da çok keskin bir şekilde, aleni bir şekilde bu 'hayır' kampanyasının, 'hayır' korosunun içine dahil oldular. Bunda da aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Güçlü bir Türkiye, bölgesinde istikrarı sağlamış, sadece kendine değil komşularının da geleceğini bel bağladığı bir Türkiye bunları rahatsız ediyor."

Başbakan Binali Yıldırım, Yeşilköy Wow Otel'de düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kanaat Önderleri Buluşması" programında konuştu.

"15 TEMMUZ, BİR ANLAMDA İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI'DIR"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında, "Demokrasi yolunda birçok sessiz devrim yaptık. Devletle vatandaş arasındaki ihtilafların çözümü için çok ciddi inisiyatifler aldık. Bütün bunlara rağmen, 15 Temmuz ihanetine maruz kaldık ve tam demokrasiye ulaşmak için yeni adımlar atma ihtiyacını gördük. 15 Temmuz, Türkiye'de gelecek açısından bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, bir anlamda ikinci Kurtuluş Savaşı'dır ve bu savaştan, bu mücadeleden millet yüzünün akıyla çıkmıştır. Dünya demokrasilerinde görülmemiş bir iş olmuştur. Millet o gün, o gece Başkomutanının, Cumhurbaşkanının, Hükümetinin çağrısına tereddütsüz cevap vermiş ve meydanları doldurarak, tanklara, uçaklara, bombalara karşı göğsünü siper etmiş, ezanları dindirmemiş, bayrağı indirmemiştir." dedi.

"HERHALDE BUNU ERZURUMLU 'TEYO PEHLİVAN' DUYSA PATAKLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı sözlerine cevap verdiği konuşmasında Yıldırım, "Ana muhalefet partisi genel başkanı diyor ki; 'Bu sistem eğer kabul edilirse, bu referandumda 'evet' çıkarsa, devrisi gün bütün malınız, mülkünüz elinizden alınacak, iş yerlerinize el konacak. Dükkanlar kapatılacak.' Efendim, 'memurların tamamı sözleşmeli hale gelecek. Bakanlar Kurulu olmayacak veya olursa 100 kişi olacak. Her türlü, 24 saatte her türlü değişikliği yapacak ve ülke elden çıkacak.' Yani ne diyeyim Herhalde bunu Erzurumlu 'Teyo Pehlivan' duysa pataklar. Yapacak bir şey yok. Bu kadar abuk subuk işler olur mu ya Ya vatandaşın karşısına çıkıyorsunuz, bir ana muhalefet liderisin, söyleyeceğin şeylerin bir kıymetiharbiyesi olması lazım, inandırıcı boyutu olması lazım. Her neyse, herkes marifetini ortaya koyuyor. Biz vatandaşımızı doğru bilgilendirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN 'T'Sİ KALMAYINCAYA KADAR…"

Bölge insanının, hatta Kürtlerin, Türklerin, herkesin sorununun terör örgütü olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "İşte bu sorunu aramızdan çıkarıp atacağız. Bundan bütün vatandaşlarımız emin olabilir. Terörün 't'si kalmayıncaya kadar, bu topraklarda vatandaşlarımızın her biri, yurdun her köşesine rahatça seyahat edebilecek, iş kurabilecek, yaşayabilecek, eğitimini yapabilecek… Bundan emin oluncaya kadar, bu alçak eli kanlı terör örgütüyle mücadelemiz devam edecek. Bu

yola baş koyduk. Bu milletin arasını açmaya, kardeşi kardeşe hasım yapmaya, bunlara asla müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"DOST BİLDİĞİMİZ BAZI ÜLKELERİ NASIL İZAH EDECEĞİZ"

Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dost bildiğimiz bazı ülkeleri nasıl izah edeceğiz. Onlar da çok keskin bir şekilde, aleni bir şekilde bu 'hayır' kampanyasının, 'hayır' korosunun içine dahil oldular. Bunda da aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Güçlü bir Türkiye, bölgesinde istikrarı sağlamış, sadece kendine değil komşularının da geleceğini bel bağladığı bir Türkiye bunları rahatsız ediyor. Bunu Irak'taki iç savaşta gördük, Suriye'deki karışıklıkta gördük. Türkiye'nin burada nasıl bir teminat olduğunu, bölgenin nasıl güvenliğini sağladığını herkes gördü. Bizi birbirimize bağlayan milli değerlerimiz var, dini değerlerimiz var. Dini değerlerimizin bilinçli olarak terör örgütü tarafından zayıflatılması, bir anlamda bölgedeki sorunların büyümesine sebep olmuştur. Dolayısıyla hem dini değerlerimize, hem milli değerlerimize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız, geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bundan hiçbir endişeniz olmasın."

"O BENİM KUM SAATİM AYNI ZAMANDA"

Başbakan Yıldırım konuşmasının son bölümünde, "Sözlerimi uzattığımın farkındayım hanım sürekli işaret ediyor. O benim kum saatim aynı zamanda. Kürsüdeyken bize saat ayarını veriyor. Şöyle yapıyor işi oradan anlıyoruz" diyerek kendisini dinleyenleri güldürdü.

DHA