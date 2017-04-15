Başbakan Yıldırım ,Esenyurt'ta konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Başbakan Yıldırım, 'Artık krizlerle, darbelerle, istikrarsızlıkla anılan Türkiye olsun istemiyoruz. 15 yılda önemli başarılar elde ettik, çok önemli atılımları gerçekleştirdik. On yıllar kanayan yaraları sardık, insanımızın gücünü, potansiyelini harekete geçirdik' dedi.

'Ülkenin her yerinde, hayatın her alanında kalkınma için çok büyük işler yaptık' diyen Yıldırım, 'Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz' diye konuştu.

'İSTANBUL HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKTIR'

İstanbul'un daha fazlasına layık olduğunu, 7 tepeli İstanbul'a 7 dev eser kazandırdıklarını anlatan Yıldırım,

'İstanbul Ankara Yüksek Hızlı Treni yapıldı mı Marmaray bitti mi Marmaray'la bu güne kadar 200 milyon İstanbullu, iki kıta arasında geçiş yaptı mı Avraysa Tüneli bitti mi Avrasya Tüneli ile Kazlıçeşme-Göztepe arası 1,5 saatten, 15 dakikaya indi mi Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi mi İzmir-İstanbul Otoyolu devam ediyor mu Osmangazi Köprüsü hizmete girdi mi İstanbul-İzmir arası seneye 3 saate inecek mi Dünyanın en büyük havalimanı yükselmeye devam ediyor mu Rüya proje, Cumhurbaşkanımızın hayali, Kanal İstanbul gerçeğe dönüşüyor mu Elhamdülillah, İstanbul için ne yapsak yeridir. İstanbul her şeyin en güzeline layıktır' dedi.

'ENGELLERİ ATLIYORUZ, HEM DE İŞ YAPIYORUZ'

Esenyurt'ta ulaşımı rahatlatmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Yıldırım, sadece yeni yollar yapmadıklarını, aynı zamanda raylı sistemi de genişlettiklerini belirterek, 'Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattı, Sefaköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Küçükçekmece hattı, Esenyurt-Beylikdüzü-Avcılar hattı hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu. Bütün bu işlerin çıkarılan engellere rağmen yapıldığını belirten Yıldırım, 'Engelleri atlıyoruz, hem de iş yapıyoruz. İstanbul, Esenyurt, yarından itibaren bu engelleri ortadan kaldırmaya hazır mı' diye sordu. Vatandaşlardan 'Evet' yanıtı alan Yıldırım, 'Esenyurt işi bitirmiş, bitirmiş' ifadesini kullandı.

Mitinge Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de katıldı.

DHA