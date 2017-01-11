Başbakan Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'yi Başbakanlık'ta kabul etti.

Görüşmede Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye – Finlandiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 93 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, Finlandiya her alandaki işbirliğinin daha da ileri bir noktaya taşınmasına önem atfedildiğini, bu bağlamda yakın siyasi diyaloğun sürdürülmesinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm gibi alanlardaki münasebetleri güçlendirmek için karşılıklı çabaların devam edeceğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadele etmekte olduğunu, bu mücadelede Finlandiya'nın göstermiş olduğu işbirliğinin devamının önemli olduğunu vurguladı. Başbakan Yıldırım ayrıca, BM nezdinde 'Barış İçin Arabuluculuk Girişimi'ne Türkiye'nin birlikte öncülük ettiği Finlandiya ile bölgesel konulardaki temasların da sürdürüleceğini ifade söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli siyasi iradenin Finlandiya tarafında da mevcut olduğunu ve Türkiye'nin terörle mücadelesini güçlü bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

DHA