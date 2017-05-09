Başbakan Yıldırım: Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz. Bakanları da hoş karşılamıyoruz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 13'üncüsü düzenlenen IDEF'17 Uluslararası Savunma Fuarının açılış töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım, 'Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz. Bakanları da hoş karşılamıyoruz' dedi.

TERÖRE KARŞI ÇAĞRI

Uluslararası topluma çağrıda bulunan ve teröre karşı çifte standartlı tutumun terk edilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, ' Terörü, bir dinle ilişkilendirmek cehalettir. Terör terördür. İnsan öldüren herkes, alçaktır ve cezalandırılması gerekiyor. Bunu İslam'la anmak kardeşliğe hiçbir katkı sağlamaz. Bu terör örgütlerine karşı, amasız fakatsız, uluslararası toplum aynı kararlılıkla karşısında durmalıdır' diye konuştu.

BAZI YERLİ SİLAHLAR İLK KEZ TANITILACAK

Türkiye'nin dünya savunma sanayinin önde gelen buluşma mekanlarından biri haline geldiğini söyleyen Yıldırım, ' Bugün katılımcı firma sayısı bakımından dünyanın 5'inci büyük fuarına evsahipliğini yapıyoruz. Üstelik organizasyonu sayın Cumhurbaşkanımız himayesine almış durumda. İlk defe Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin fuarda tanıtım stantları olacak. Bazı, yerli ve milli silahlarımız ilk kez tanıtılmış olacak' dedi.

GÜVENLİĞİ HERKES İÇİN İSTİYORUZ

Dünyadaki bütün önemli gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, 'Yaşadığımız dünya demokrasi, hukuk, insan hakları bağlamında, uluslararası hukukun birbirine destek verdiği bir dünya olmaktan hızla uzaklaşıyor. Adaletin azaldığı bir dünyada, can ve mal güvenliğinin korunması bütün zamanlardan önemli hale gelmiştir. Demokrasi için huzur için adalet için daha fazla yürekli insana, bilim adamlarına ihtiyaç var. Türkiye olarak hem kendi güvenliğini, hem de başkalarının güvenliğini korumanın mümkün olduğunu hep söylüyoruz. Kendi güvenliğimiz için istediğimizi, aslında herkes için istiyoruz. Kendi inancımız için hürriyetimiz için isteğimiz gibi, başkalarının inancı için de istiyoruz. Tıpkı kendimiz için istediğimiz can güvenliğini, başkaları için de istediğimiz gibi' ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK POLİTİKALARIMIZ HAYATI SAVUNMAK İÇİN

Türkiye'nin bütün ülkelerin emniyet ve güven içerisinde olmasını önemsediğini söyleyen Başbakan Yıldırım, 'Güvenlik politikalarımızı insanı ve hayatı savunmak üzere belirliyoruz. Ülkemizin güvenliğini sağlarken, milyonlarca savaş mağduruna kucak açtık, açıyoruz. Bu bütün dünyanın görmesi gereken bir fedakarlıktır' dedi.

HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE SEMPATİYLE BAKMIYORUZ

' Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz' diyen Başbakan Yıldırım,' Bakanları da hoş karşılamıyoruz. Hem sınırlarımızın, hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak için Fırat kalkanı operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Terör unsurlarını temizledik. 50 bin misafirimiz, bu güvenli bölgelere döndüler. Terör örgütleriyle ülkemiz topraklarında ve sınır ötesinde mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Herhangi bir tehdit, ister içeriden, ister dışarıdan gelsin gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİYLE İLGİLİ

Türkiye'ni dostluğu talep edilen, husumetinden de çekinilen itibari yüksek bir ülke olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, ' Savunma alanında da gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 15 yıl önce savunma sanayinde dışa bağımlılığımız yüzde 80'ler mertebesindeyken, bugün bu oran yüzde 40'ların altına düşmüştür. Milli katkı oranı yüzde 60'ın üzerine çıkmıştır. Binden fazla şirket, küçük, orta ölçekli işletmeler, araştırma kuruluşları ve üniversiteler katılımıyla, milli ve yerli savunma altyapısı oluşturulmuştur' dedi.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİNDEKİ BAŞARILAR

Dünyanın en büyük sanayi firmaları listesine 2 Türk firmasının girmeyi başardığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, '10 yıl içerisinde 20 milyar mertebesine ulaşmış durumdayız. Bugün 6 milyar doları bulan ve ciroya çıkmış durumdayız. Ve ihracatımız 1.7 Milyar dolar seviyesine gelmiştir. AR -GE harcamalarına ayırdığımız pay artıyor. 20 milyar mertebesine AR -GE faaliyetlerini çıkarmış bulunuyoruz. Bu teknolojiler, milli ve yerli teknolojiler, ancak AR- GE ve daha fazla teknolojik yatırımla mümkün olur. Bu yıl 460 adet proje üzerinde çalışıyoruz. Altay tankı, zırhlı araçlar, milli piyade tüfeği gibi savunma araçlarını başarıyla yaptık ve silahlı kuvvetlerimizin envanterlerine dahil ettik. Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılar hale geldik. Denizaltı gemisi ve botlar birbiri arkasına inşaatı devam ediyor. Savunma sanayimizde Hürkuş uçağımız, atak helikopterimiz, deniz karakol uçaklarımız, insansız hava araçları da, savunma sanayi envanteri içerisinde önemli araçlar haline geldi' şeklinde konuştu.

MİLLİ UZAY AJANSI

Yıldırım, 'Milli uzay ajansının kurulma aşamasındayız. Yerli haberleşme uydusunu, yerli kaynaklarla yapmak için çalışmalara başlamış durumdayız. Bölgesel uçak projesi, havuzlu çıkarma gemileri gibi projelerimiz, halen devam eden işler arasında. Daha yapacağımız çok iş var. Var gücümüzle çalışıp, ülkemizi hak ettiği noktalara taşımak azmindeyiz' dedi.

BAKAN IŞIK KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım'dan önce konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise küresel teröre dikkat çekerek ' Tüm dünyada savunma ve güvenlik harcamalarında ciddi artışın olacağı bir dönemi yaşayacağız' dedi. Işık,' Bazı ülkelerin sadece satıcı, bazı ülkelerin sadece alıcı olduğu bir sömürü düzeni alışkanlığından çıkılmalı .Kalkınma ideali üzerine sistem kurulmalıdır. Ülkeler arası işbirliğinin artması, ortak üretime yoğunlaşılması gereklidir. Herkes için kazan kazan formülü hayata geçirilmelidir' diye konuştu.

KENDİ SAVAŞ UÇAĞIMIZI ÜRETECEĞİZ

Türkiye'nin kendi piyade tüfeğini, tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini ve insansız hava aracını yaptığını hatırlatan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Yakın gelecekte kendi denizaltısını ve savaş uçağını üretmiş ülke konumuna geleceğiz. Bunu yaparken sonuna kadar uluslararası ilişkiye kapımızı açıyoruz' dedi.

DHA