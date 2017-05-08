Başbakan Yıldırım İİT Genel Sekreteri AlOthaimeen'i kabul etti

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA)BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu' toplantısına katılmak üzere İstanbul'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Genel Sekreteri Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen'i Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Başbakanlık basın müşavirliğinden yapılan bilgilendirmede, kabulde, İslam İşbirliği Teşkiltı'nın doğuş nedeninin Kudüs olduğuna dikkat çekilerek Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi yönünde çalışmaya gayret sarfetmeye, Genel Sekreterin özellikle İslamofobi alanındaki çalışmalarına destek vermeye devam edileceği vurgulandı. İİT Dönem Başkanı olarak, Kudüs ve Harem-i Şerif'e ilişkin gelişmelerden duyulan kaygıları tüm uluslararası muhatapların dikkatine getirmeye devam edildiği ifade edildi.

DHA