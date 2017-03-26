Başbakan Yıldırım kalp hastası üniversiteliye moral telefonu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Erzincan'da okula giderken genetik kalp rahatsızlığı sebebiyle kalbi duran ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kalbi çalıştırılıp hayata döndürülen Hukuk Fakültesi öğrencisi Ender Ceylan'ı telefonla arayıp moral verdi.

Babası Siracettin Ceylan'ı yıllar önce trafik kazasında, annesi Hacer Ceylan'ı ise kalp rahatsızlığı sebebiyle kaybeden Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ender Ceylan, bir hafta önce okuluna gitmek amacıyla evinden çıktı. Milli Egemenlik Bulvarı'nda yürürken bir anda yere yığılan Ceylan'ı gören çevredekiler, olay yerine ambulans çağırdı. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk incelemede Ceylan'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Ender Ceylan'ı doktorlar yaklaşık yarım saat süren müdahale ile hayata döndürdü. Doğuştan kalp kası kalınlaşması olduğu belirlenen Ceylan, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Burada bilinci kapalı olarak 2 gün kalan ve kendine geldikten bir süre sonra ameliyat ile kalp pili takılan Ender Ceylan, mucize eseri yeniden hayata tutundu.

Ender Ceylan'ı ziyaret eden AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, gencin durumu ile ilgili Başbakan Binalı Yıldırım'a bilgi verdi. Telefonda üniversite öğrencisi ile görüşen Başbakan Yıldırım, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Ceylan'a moral verdi.

DHA