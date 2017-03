Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu gitsin 'evet' versin (2)

BOLU MİTİNGİNDE KONUŞTU

Başbakan Yıldırım, Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de beka sorunu olduğunu görerek kendilerine destek verdiğini söyledi. Yıldırım, "Milliyetçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. 'Önce memleketim ve milletim' dediler. Parti çıkarını bir tarafa bıratılar. Teröre karşı, düşmanlara karşı, birliğimize, beraberliğimize zarar verenlere karşı bir olduk, bu anayasayayı hazırladık. Hayırcılardan hayır gelmez. En güzel işler evet ile başlar. Evet'te bereket vardır" dedi.

En başta terör örgütlerinin değişikliğe 'hayır' dediğini ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kandil'den üst üste 'hayır' mesajları geliyor. FETÖ'cüler, 15 Temmuz'un katilleri bu değişikliğe 'hayır' diyor. PKK'nın elebaşları Avrupa'da 'hayır' propagandası yapıyor. Almanya açık açık kendi televizyon kanallarında 'hayır' propagandası yapıyor. Almanya bizim bakanlarımıza izin vermezken, bizim oradaki çalışmalarımıza izin vermezken bölücülerin, FETÖ'cülerin her türlü faaliyetlerine sonuna kadar izin veriyor. Almanya'da 'hayır'a özgürlük var, 'evet'e özgürlük yok. Benim Almanya'daki Avrupa'daki milyonlarca memleket sevdalılarım bunun cevabını 16 Nisan'da öyle bir verecek ki onlar da şaşıracaklar. Biz bu çifte standardı yüzlerine vurunca rahatsız oluyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu milletin iradesinin önüne geçemezler. Neden rahatsızlar Çünkü Türkiye bu sistemle büyüyecek. İstiyorlar ki Türkiye büyümesin. Türkiye hep onların arkasından yürüsün, sesini yükseltmesin. Türkiye el pençe divan, bunlar önde, Türkiye arkada. Artık kararını veren, geleceğine karar veren Türkiye var. Bunlar Türkiye büyümesin, terör bitmesin diye el ele verdiler, hayır için çalışıyorlar. Oyunları hep birlikte bozacağız."

'BURADAN TEK ADAM, DİKTATÖR ÇIKMAZ'

Yeni sistemin tek adam rejimi olmadığını söyleyen Yıldırım, "Tayyip Erdoğan fanidir. Neden tek adam değil Çünkü Meclis var. Meclis daha güçlü hale geliyor. Meclis de milletvekilleri de şimdikinden daha güçlü hale gelecek. Meclis, Cumhurbaşkanı her 5 yılda milletin önüne çıkacak hesap verecek. Milletin seçtiği, her 5 yılda da hesap verdiği bir sistemde nasıl tek adam olur, nasıl diktadörlük olur Bu kadar yalan olur mu, bu kadar çarpıtma olur mu Seçtiğiniz hükümeti beğenirseniz 5 yıl sonra bir daha seçersiniz, beğenmezseniz 'hadi işine' dersiniz. Ne kadar beğenirseniz beğenin en fazla 2 sefer seçiliyor. 3'üncü yok. Buradan tek adam çıkar mı, diktadörlük çıkar mı" diye konuştu.

'YARGIDA İMTİYAZA SON VERİYORUZ'

HSYK'nın yapısını değiştirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Şu anda cumhurbaşkanı 4 üye seçiyor. Yenisinde de 4 tane seçiyor. Ama şu anda meclis HSYK'ya üye seçemiyor. Vekiller, yargı bürokratlarını seçemiyor. Yeni sistemde ise HSYK'nın 7 üyesini meclis seçiyor. Sizin vekilleriniz seçiyor. İşte yargı bağımsızlığı bu. Yargıdaki imtiyaza son veriyoruz. Yargıda askeri yargı, sivil yargı ayrımını kaldırıyoruz. Askeri mahkemeleri kapatıyoruz. Artık herkes sivil mahkemelerde yargılanacak. Hesabını orada verecek. Yargıda birliği sağlıyoruz" dedi.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

CHP'nin seçilme yaşının 18'e indirilmesine de karşı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gençlerine güvenmeyenin geleceği olmaz. Türkiye'nin geleceği sizsiniz. Onun için size güveniyoruz. Size siyasetin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Gençler 18 yaşında yuva kurabiliyor, ehliyet alabiliyor, 20 yaşında askere gidiyor, terörle mücadele ediyor. 'Milletvekili olsun' diyoruz, 'Olmaz, onlar daha küçük.' Fatih İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Memleketin namusunu emanet ettiğimiz gençlere neden meclise girmeyi çok görüyoruz. Gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

DHA