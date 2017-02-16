Başbakan Yıldırım: Malta Türkiye'nin AB'ye üyeliğini hep desteklemiştir

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Malta ziareti öncesi yaptığı açıklamada Malta'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olumlu yaklaşıp destek verdiğini söyledi. Yıldırım, "Malta'nın bu tutumu Türkiye AB ilişkileri açısından kritik bir döneme rastlayan Dönem Başkanlığında da devam ettireceğine, ilişkilerin yapıcı bir diyalogla sürdürülmesi için gayret göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Malta ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, "Malta'ya gerçekleştireceğimiz resmi ziyaret için memleketten ayrılıyoruz. Bu ziyaret esnasında Malta'ya Başbakan düzeyinde ilk ziyaret olacak. Malta Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını da yıl başında devraldı. Malta ile ikili ilişkiler hem de Avrupa Birliği bağlamında önemli görüşmeler yapacağız. Malta ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıldönümüne rastlaması da ayrıca anlamlı . Malta geçmiş tarihi itibariyle Akdeniz'de Osmanlı Dönemi'nde de önemli denizcilik merkezi olmuş. Bugünde denizciliğin merkezi durumunda bir ada ülkesidir. Malta ile ikili ve çok taraflı platformlarda iş birliğimizi mümkün olduğu her alanda geliştirmeyi hedefliyoruz. Görüşmelerde ikili ilişkiler bütün boyutlarıyla ele alınacak. Terörizmle ortak mücadele, düzensiz göç, Suriye Irak, Libya'da yaşanan istikrarsızlıklardan kaynaklı iki ülkeninde ortak sorunları ele alınacak. Küresel konulara da temas etme fırsatımız olacak. Malta'nın AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye AB ilişkileri ve AB içindeki son gelişmeleri de değerlendirmiş olacağız. Malta eskiden beri AB'ye Türkiye'nin üyeliği konusunda hep olumlu yaklaşım göstermiş ve de desteklemiştir. Malta'nın bu tutumu Türkiye AB ilişkileri açısından kritik bir döneme rastlayan dönem başkanlığında da devam ettireceğine ilişkerin yapıcı bir diyalogla sürdürülmesi için gayret göstereceğine inanıyoruz. Malta programı çerçevesinde ayrıca Türk Şehitliği'ni de ziyaret edip aziz şehitlerimize dua edeceğiz."

"MERKEL VE ABD BAŞKAN YARDIMICISI PENCE İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLACAK"

Başbakan Yıldırım Malta ziyaretinin ardından Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını ifade etti. Başbakan Yıldırım, "Günübirlik Malta ziyareti'nin hemen arkasından 53. sü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geçeceğiz. Uluslararası güvenlik savunma politikalarını çok boyutlu olarak ele alma fırsatı bulacağız. Güvenlik alanında artık bir marka haline gelmiş uluslar arası bir toplantı. Konferansta Almanya Şansölyesi Merkel ile Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımıcı Pence ile görüşme fırsatımız olacak. Bir salon toplantısında binlerce gurbetçimizle biraraya geleceğiz. Burada toplanacak çok sayıdaki vatandaşlarımızla önümüzdeki halk oylaması sürecini de değerlendirme fırsatımız olacak" diye konuştu.

DHA