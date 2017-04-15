Başbakan Yıldırım oyunu İzmir'de kullanacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumunda oyunu İzmir'de kullanacak.

İzmir'e gelecek olan Başbakan Yıldırım'ın oyunu hangi okulda kullanacağı açıklanmadı. Ancak Buca İlçesinde bir okulda oy kullanacağı belirtildi. Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Yıldırım, 2011 yılından itibaren yapılan yerel ve genel seçimlerde oyunu İzmir'de kullandı. Milletvekili olması nedeniyle istediği bir sandıkta oy kullanabilen Yıldırım, daha önce Bornova ve Urla ilçelerindeki okullarda oyunu kullandı. Başbakan Yıldırım, oyunu İzmir'de kullandıktan sonra Ankara'ya dönecek.

DHA