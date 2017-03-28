Başbakan Yıldırım, Pakistan Meclis Başkanı Sadık ile bir araya geldi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım bugün, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile görüştü.

Başbakanlık Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün Çankaya Köşkünde gerçekleşen görüşmede, Pakistan ile her alanda iyi düzeyde seyreden ikili ilişkiler, halklar ve parlamentolar arasındaki samimi bağlar, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye ve Pakistan gündemindeki bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Başbakan Yıldırım’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Pakistan Hükümeti ve Parlamentosunun gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür ettiği, Türkiye’nin FETÖ ile mücadele bağlamındaki görüş ve beklentilerini dile getirdiği öğrenildi.

Konuk heyetin de iki ülke ve halkları arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik temeli üzerine kurulu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti yinelediği, ilişkilerin geçmişte olduğu gibi gelecek dönemlerde sürdürülmesine yönelik iradelerini vurguladığı belirtildi.

DHA