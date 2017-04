Başbakan Yıldırım: PKK bitecek, Türkiye rahat nefes alacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Şırnak'ta yaptığı konuşmada HDP'yi eleştirerek, 'Bu ülkede siyaset yapacaksan, sırtını Kandil'e değil, Türkiye ve millete dayayacaksın. Bunlar yaptıkların hesabını verecekler. Bu işin dönüşü yok. PKK bitecek, Türkiye rahat nefes alacak. Yıkılanları en iyi şekilde yapacağız' dedi.

Referandum çalışması kapsamında Şırnak'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış törenine katıldı. Geçen yıl hendek- barikat operasyonlarının gerçekleştirildiği Yeni Mahalle'deki alandaki toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım için güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına üzerinde Türkçe 'Her Evet, çukur siyasetine bir tokattır' ile Kürtçe 'Biji serok Erdoğan' (Yaşasın Başkan Erdoğan) yazılı pankartların asıldığı görüldü.

'ARAMIZA KİMSE DÜŞMANLIK TOHUMU EKEMEZ'

Şırnak'ın ilim ve medeniyet şehri olduğunu, Kürtçe'nin büyük yazarı Ahmad-i Hani'nin, Mem-u Zin'in yazarının memleketi olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

'Şırnak'ın yiğit insanına bocrumuz var. 15 Temmuz gecesi milletimiz, devletini, Cumhurbaşkanını, meclisini korumak için sokaklara döküldü. Bazı illerimiz darbe gecesi destan yazdı. Aynı şekilde burada da çok şanlı direniş yaptınız. Şerefettin Elçi Havaalanı'nı kapattınız, o alçakların gitmesini engellediniz. Bedenlerinizi darbecilere siper ettiniz. Eğer o darberciler durdurulmasaydı, Ankara'da daha fazla kardeşimizi şehit edeceklerdi. En çok teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Yaptığınız kahramanlık destananını bu millet unutmayacak. 15 Temmuz'da Ankara ne hissettiyse, Şırnak'ta aynı şekilde hissetti. Kalbimiz her yerde bir attı. 80 milyonun kardeşliğini Şırnak'ta burada ilan ediyor. 'Çanakkale geçilmez' diyerek, o tarihte birlikte olduk. Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz bir oldu. Bizim aramaza hiçbir terör örgütü giremez. Alçak PKK terör örgütün bir daha aramıza sokmaya kararlımıyız Aramıza kimse düşmanlık tohumu ekemez. Bu topraklara birlikte Türkiye olduk. FETÖ darbe yapacak, onun kardeşleri de sevinecekti. Yakalanan PKK'lılar diyor ki, 'o gece askerlere saldırmayın' talimatı almışlar. Sabah darbe başarısız olunca Kandil'den yeni talimat geliyor, 'artık askere saldırabilirsiniz'. Onlar ortak çalışıyorlar. PKK, FETÖ, DEAŞ aynı merkezden akıl alıyor. Hollanda'nın, İsviçre'nin, diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarına bakın, bunu anlarsınız. Aynı anda hem FETÖ hem PKK teröristlerine kucak açıyorlar. Çünkü bunlar Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, doğu ile batının, kuzey ile güneyin kucaklaşmasını istemiyorlar. Bunlar Türkiye'nin ekonomisinin büyümesini istemiyorlar. Terörün bitmesini, çatışmaların sona ermesini, Türkler ile Kürtlerin, Arapların kardeşçe yaşamasını istemiyorlar. Şırnak meydanından, on binlerin huzurunda açık açık söylüyorum, bütün terör örgütlerine: Türk'ün, Kürt'ün kardeşliğine asla zarar veremeyeceksiniz. Türk ile Kürt bu coğrafyada etle tırnak gibidir, birbirinden ayrılamaz.'

'BU BAYRAK ELİNİZDE OLDUKÇA TÜRKİYE HER ZAMAN ARKANIZDA OLACAK'

Başbakan Yıldırım, Selahadini Eyyubi'nin bir Kürt komutan olduğunu, ama ordusuna Türk, Kürt ve Arapların olduğunu ve Kudüs'u fethederek orayı bir barış şehri olarak muhafaza ettiklerini söyledi. Türk ile Kürdün kardeşliğinin burada bizlere tarih boyunca büyük zaferler kazandırdığını söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Buna nifak sokmak isteyenler PKK'yı devreye sokuyor. Buna izin vermeyeceğiz. 2002'de AK Parti olarak Türkiye'de yeni bir anlayış getirdik. Ret, inkarları, baskıları kaldırdık. Dil ve kültürlerin üzerindeki engelleri kaldırdık. Özgürlükleri genişlettik. Kürtçe'nin büyük şairi Ahmedi Hani'nin kitabını Kültür Bakanlığı bastı. Kürtler, Araplar, Zazalar kimliğinizle gurur duyun. Ama bir şeyle daha gurur duyacağız. Ay yıldızlı bayrağımızla gurur duyacağız, çünkü hepimiz o bayrağın altında bağımsızca yaşıyoruz. Demokrasi standatlarının yükselmesinin mücadelesini veriyoruz. Ama PKK ne yapıyor, Şırnak'ı yakıyor, çukur kazıyor, Okulların, hastanelerin yapılması engelilyor, şantiyede çalışanları kaçıyor. Bunlar Kürtlerin dostu değil, Kürt ve Türklerin düşmanı. Bunlar bölgeye yatırım gelmesin diye elleniden geleni yapıyor. PKK bugüne kadar en büyük zararı size verdi. Bölgenin her tarafına hendek kazdılar, polislerimizi, asklerimizi şehit ettiler, insanlarımızı evinden ettiler. Bunlar bunun hesabını verecek. Onlar bir daha sizi rahatsız edeyemecekler. Bu bayrak ellinizde oldukça, Türkiye her zaman arkanızda olacak. Sizin çocuklarınız acı çekti, dağa götürdüler. Bunun da sonuna geldik. Kandillerini söndüreceğiz.'

Konuşmasında HDP'yi de eleştiren Yıldırım, 'HDP oyu sizden aldı, sizin değil Kandil'in dediğini yaptılar. Silahlı zoruyla oy aldılar. Dillerinde 'Çocuklar ölmesin barış gelsin' sözleri vardı. Yeşiyurt Mahallesi'nde 3 çocuğu katlettiler. Silopi'deki 4 ve 3 yaşındaki çocukların canına kaydılar. 67 yaşındaki çobanı onlar katletti. Güvenlik korucumuzun 17 yaşındaki oğlunu evinin önünde bunlar katlettemediler mi Camiyi tahrip edip, Kuran-ı Kerim'i tahrip eden bunlar değil mi HDP dışında siyaset yapanları katlettiler. İşte Şırnak'ı harebeye çevirdiler. Çukur ve hendeklerle insanlara hayatı dar etitler' diye konuştu.

'PKK BİTECEK, TÜRKİYE RAHAT NEFES ALACAKTIR'

Başbakan Binali Yıldırım, PKK'ya karşı yürüttükleri operasyon konusunda 'Kandil'in uşakları' diye anlandırdığı HDP'lilerin Avrupa'ya gidip, Türkiyeyi şikayet ettiklerini de ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Hendek ve çukurlardan söz ediyor. Ne diyorlar 'Devlet Cizre ve Şırnakı yaktı'. Avrupa size inanmış olabilir ama buradaki vatandaşlarımızın bu işi kimin yaptığın çok iyi biliyor. Bu ülkede siyaset yapacaksan, sırtını Kandil'e değil, Türkiye ve millete dayayacaksın. Bunlar yaptıkların hesabını verecekler. Artık bunlar benim Şırnaklı kardeşimise kepenk kapatmayacaklar. Bu işin dönüşü yok. PKK bitecek, Türkiye rahat nefes alacak. Yıkılanları en iyi şekilde yapacağız. Sokak ve caddeleri en güzel şekilde yapacağız. Siz Türkiye'ye, bayrağımıza, adam gibi adam Erdoğan'a sahip çıktınız.'

DHA