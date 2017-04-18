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Tunceli Haberi: Başbakan Yıldırım Tunceli ve Ağrı şehitlerinin ailelerine  başsağlığı diledi

Başbakan Yıldırım Tunceli ve Ağrı şehitlerinin ailelerine  başsağlığı diledi

22:3118 Nisan 2017
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Başbakan Yıldırım Tunceli ve Ağrı şehitlerinin ailelerine  başsağlığı diledi
Başbakan Yıldırım Tunceli ve Ağrı şehitlerinin ailelerine  başsağlığı diledi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi ile Ağrı'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Başbakan Binali Yıldırım, 'Hz. Peygamber ve güven toplumu' temalı Kutlu Doğum programına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım  konuşmasında,' Bugün Tunceli'de göreve giderken olumsuz hava şartlarından dolayı düşen bir helkopterde hayatını kaybedip ayrıca Ağrı'da görev esnasında şehit düşen bir uzmanımız, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum , mekanları cennet olsun. Acılı aillerin başı sağolsun , milletimize başsağlığı diliyorum'  ifadelerini kullandı. 

 

DHA

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