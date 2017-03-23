Başbakan Yıldırım, Tunceli'de 1938 yılında yaşananları, 'vahşet' olarak değerlendirdi (2)

YILDIRIM'IN KONVOYUNU DURDURDULAR

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekileri hava alanında Batman Valisi Ahmet Deniz ve partililer karşıladı. Buradan otobüsle şehir merkezine gelirken yolda ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup, Başbakan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Otobüsü durdurarak kalabalığa kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Evet sevgili kardeşlerim, hazır mıyız 16 Nisan'a hazır mıyız" sorusuna, karşılayanlar "Evet" diyerek karşılık verdi.

"BİZİ YAKAR BİZİM ATEŞ, O HALDE SÖNDÜRMEKTİR ÇARESİ"

Valilik binası önünde düzenlenen miting alanına gelen Başbakan Yıldırım, 2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı halk oylamasında Batmanlılar'ın yüzde 96 oranında 'Evet' dediğini hatırlatarak, "Şimdi Batman hazır mı 16 Nisan'da yeni bir rekor yazmaya hazırmısınız Biz birlikte Türkiyeyiz. Kürt, Türk, Arap, Alevi, Süni değilmiyiz Hep bir kardeş. Bizi yakar bizim ateş, o halde söndürmektir çaresi. Hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz, her vatandaşımız başımızın tacıdır" dedi.

"ERE ERE HEZAR CAR ERE (EVET EVET BİN KEZ EVET)

Başbakan Yıldırım, eski Türkiye'de, anadilin yasak olduğunu, anaların yavrularıyla konuşmasının yasak olduğunu, kitap ve harflerin yasak olduğunu belirterek, Kürtçe "Ama şimdi ere, ere hezar car ere. (Evet bin kez evet)" demesi alanda bulunanlar arasında coşkuyla alkışlandı. Yasaklarla birlikte yol kontrolleri, boşaltılmış köylerin varlığından da bahseden Başbakan Yıldırım, "Yol kontrolleriyle, boşaltılmış köylerle ıssıszdı bu topraklar. Sokakta, okulda, devlet dairelerinde vatandaşa dayatılan anlamsız kurallar vardı. Üniversitelerde başörtüsü yasağı, fırsat eşitsizliği, yoksulluk, adaletsizlik, darbeler vardı. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri vardı. Millet iradesine operasyonlar yapıldı. Dersim'de, Maraş'ta, Sivas'ta, 1725 Aralık'ta ülkenin birlik, beraberliğine operasyonlar gerçekleştirildi. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler 250 can aldı. Türkiye bütün acıları yaşadı. Bu badirelerden geçen gençler, bu ana geldi. AK Parti bu olayların yaşanmaması adına 15 yıl önce milletle el ele, gençlerle el ele, gönül gönüle yola çıktı. Bu zulmün sona ermesi için mücadel ettik. 80 milyonun kardeşliğinin sağlamlaştırmak için mücadele ettik. İşte geçmiş Türkiye ile gelecek Türkiye arasındaki farkı düşünmenizi istiyorum kardeşlerim. Şiddet yoluyla milleti esir almayı düşünen insanların halini düşünün, yoksulluğu istismar eden terör örgütünü düşünün. Hayır cephesinde şer odakları gönül gönüle verenleri düşünün. Neyin peşindeler sorgulamanızı istiyoruz. Bunlar Türkiyeyi eski günlere götürmek için çete kardeşliği yapıyorlar. 16 Nisan'da millet evet mühürü vuracak. Çetelerle, terör örgütlerinde de yeni bir dönem başlayacak." dedi.

"ŞANS VERDİĞİNİZ HDP, KANDİL'İN EMRİNE GİRDİ"

Batman'ın il olmasının ardından kaderine terkedildiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Batman'ın güzel insanları, geçmişte Batman'ı il yaptılar. Bir plaka verdiler, ondan sonra öylece bıraktılar. Neden Çünkü onlar Ankara'da demokrasiyi geciktirme oyunları kurarken, Gercüş ve Hasankeyf'in geleceği onları çok da ilgilendirmedi. Onlar Ankara'da hukuk terazisine taş koyarken, Batman'daki vatandaşı hissetmediler. Bu terör örgütüne sizler 7 Haziranda HDP'yle bir şans verdiniz. Dediniz ki 'artık çözüm olsun, kardeşlik olsun.' Ama onlar bu şansı kullanamadılar, Kandil'in emrine girdiler. Çukurlar kazdılar, hendekler kazdılar. Geleceğimiz gençlerin geleceğini karartttılar. PKK terör örgütünün Kandil'in Batman gibi bir sorunu yok, bölge gibi, Kürtler gibi bir sorunu yok. Ancak Batmanmızın da, Diyarbakır'ın da, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin de PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu gündemden çıkarmaya hazır mı Batman Bunları aramızdan defetmeye varmısınız Kürtlüğünüzle iftihar edin, gurur duyun. Araplılığınızla gurur duyun. Ama bir şeyle daha gurur duyun, ayyıldızlı bayrağımızla Türkiye Cumhuriyeti ile devletimizle gurur duyun. Çünkü kaderimiz bir, tasamız biz, geleceğeğimiz birdir bizim. Bizim siyasetimizde çözümsüzlüğü dayatan, çukur siyaseti değil, biz eser siyaseti, hizmet siyaseti yapıyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA, FETÖ, DAEŞ PKK İLE KOL KOLA GİRDİ"

FETÖ, DAEŞ ve PKK'nın Anayasa'dan korktuğu için kafa kafaya verdiğini, Avrupa'nın da bunlarla kol kola girdiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da bu oyunu bozmak için herkesi 'Evet' demeye çağırarak, şöyle konuştu:

"Anayasadan korkanlar şimdi kol kola girdi. FETÖ, DAEŞ, PKK kafa kafaya verdiler. Avrupa da bunlarla kol kola girdi. Ne yaparsanız yapın, bu millet bu oyunu bozar. Batmanlı kardeşlerim, bu oyunu bozmaya hazırmısınız 16 Nisanda eser siyasetine, hizmet siyasetine evet diyecekmiyiz Ne diyor şair Dev gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. İşte karınca gibi çalışmaya hazırız. CHP'nin yaptığı gibi lafla ömür doldurmaya gelmedik. 15 yıldır durmak yok, yola devam diyoruz. İşsiz genclerimizin yüzünü güldürmeden bize uyumak yok. Biz milletin efendisi değil, hizmetkarı olduk. Bu anlayışla Batman'ı bağrımıza basıyoruz. Bursa, Diyarbakır, Yalova ve Muş gibi, Bingöl gibi bağrına basıyor. 16 Nisan'da sandık sizin, irade sizin, karar sizin. Modern bir Batman, gelişmiş bir Türkiye için, daha ileri demokrasi, daha büyük demokrasi, hukuk devleti, kalkınma ve huzur için, birlik ve beraberlik, kardeşlik için, son söz sizin, son karar da sizin, bu ülke, bu bayrak hepimizin. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. 16 Nisan'da Batman'da evet mühürü basıyor muyuz Mührü basarak Batman'da sandıkları patlatıyormuyuz Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, kararımız evet."

KÜRTÇE BAŞLADI, KÜRTÇE BİTİRDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kürtçe başladığı konuşması yine Kürtçe, "Kararımız ere ere ere (Evet, evet evet). Ser sera ser çava (Başım üstüne, gözüm üstüne)" diyerek tamamladı.

DHA