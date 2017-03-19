Başbakan Yıldırım: Vatana hizmet, makamla mevkiyle olmaz (3)

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Basına kapalı olarak gerçekleşen Valilik ziyareti sırasında Vali Davut Gül ve il protokolü tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, şeref defterini imzaladı. Kent hakkında Vali Gül'den brifing alan Başbakan Yıldırım, Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Valilik ziyaretinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in Mevlana Mahallesi'nde oturan ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. Başbakan Yıldırım, daha sonra havaalanından Başbakanlık uçağı ile Ankara'ya hareket etti.

DHA