Başbakan Yıldırım yaralıları hasatanede ziyaret etti

BAŞBAKAN Yıldırım, Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaralananları tedavi gördüğü Ulus'taki özel hastanede ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a yaralıları ziyaretinde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Başbakan Yıldırım ziyareti sırasında yaralı ve aileleriyle sohbet etti. Yıldırım'ın olayın nasıl olduğunu hatırlıyor musun şeklinde soru sorduğu bir yaralı, "Hepsi çok hızlı geçti, silah sesini duyduk, anında yere indik." şeklinde cevap verdi. Ardında Yıldırım aileye yönelerek, "Allah korusun, beterinden saklasın, hem sizi, hem ülkemizi, hem milletimiz… Bunların üstesinden geleceğiz. Moralimizi bozmayacağız, teröristleri sevindirmeyeceğiz." dedi.

DHA