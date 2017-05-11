Başbakan Yıldırım, York Dükü Prens Andrew ile görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Londra ziyaretleri kapsamında York Dükü Prens Andrew ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, 'Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülkenin ortak gündeminde olan uluslararası ve ekonomik konular ele alınmıştır' denildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

'Sayın Başbakanımız 10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün (10 Mayıs) York Dükü Prens Andrew ile Buckingham Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede dost ve müttefik iki ülke Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülkenin ortak gündeminde olan uluslararası ve ekonomik konular ele alınmıştır.

Prens Andrew, ülkemiz ile İngiltere arasında ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki temennisini dile getirmiştir.'

DHA