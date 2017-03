Başbakan Yıldırım'dan İzmir'de balkon konuşması (2)

BAŞBAKAN ROMANLARA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Roman dernek ve federasyonlarıyla Hilton Oteli'nde bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, konuşmasında Roman vatandaşlara, "Ne diyoruz, ille de Roman olsun. İster çamurdan taştan olsun. O da Allah'ın kuludur. Her kim olursa olsun. İlle de Roman olsun. 16 Nisan önemli bir tarih değil mi Evet değil mi" diye sordu. Roman vatandaşların hep bir ağızdan "Evet" diye cevap vermesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Romanlar işi bitirmiş. Helal olsun. Gacılara, gocalara helal olsun. O zaman o şarkıya ilave yapalım. İlle de Roman olsun, ille de evet olsun. Sandıklar evetle dolsun. Ülkenin yarınları için, kadınlar, gençler, çocuklar için evet demeye var mısınız, güle oynaya sandığa gitmeye var mısınız Şenliğiniz bol olsun, yüzünüz daima gülsün. Türkiye'nin bütün renkleri burada. Türkiye'nin her köşesinden Roman kardeşlerimiz burada. Bu ülkenin bütün renkleri güzel. Bütün gelenekleri, kültürleri güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları bu milletin ev sahibidir. Biz büyük bir aileyiz. Asırlar beri birlikte yaşıyoruz. Ben Romanları bilirim. Ben çocukluğumda İstanbul Kulaksız'da çok bulundum. Sizlerle beraber büyüdüm. Yolumuz, istikametimiz, sevincimiz, üzüntümüz bir" dedi.

'O DA KASIMPAŞALI'

Farklılıkları her zaman zenginlik olarak göreceklerini anlatan Başbakan Yıldırım, "Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Siyaset anlayışımızda ülkemizin bütün renklerine karşı sevgi ve kardeşlik var. Her can yaratanın bir mucizesi. Kim gönül kırar, iki cihanda da yeri yoktur. Sizler Türkiye'nin zenginliği, vicdanı, kalbi, neşesisiniz. Türkiye'nin gülen yüzüsünüz" dedi. Bu sırada salonda bulunanlar hep birlikte "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırdı. Başbakan Yıldırım da, salondakilere "Ne de olsa o da Kasımpaşalı" yanıtını verdi.

Referandum için destek isteyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin geleceği günlük güneşlik bir geleceğe evet diyor muyuz Birliğimiz, kardeşliğimiz için 'evet' diyor muyuz Sandıkları evetle dolduruyor muyuz Türkiye'nin her kesiminden insanın ayrımcılığa tabii tutulduğu, ötekileştirildiği zamanlar oldu. Bu ülkenin insani zenginliklerinin farkında olmayanlar çok yanlış yaptı. Ak parti her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşı dimdik durdu ve bugünlere geldik. Romanlar 80 milyon vatandaşın her biri gibi Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Elbette farklılığımız olacak. Her birimizin göz rengi, saç rengi, ten rengi farklı olabilir ama unutmayalım; gözlerimizden düşen yaşların rengi hep aynıdır. Üzüntüde de, sevinçte de, gelecekte de, zor günlerde de, güzel günlerde de beraberiz" dedi.

'SORUNLARINIZIN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Romanlara yönelik bütün ayrımcı hükümleri ortadan kaldırdıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İskan Kanunu'nda değişiklik yaptık. 2006'da polis talimatnamesinde bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırdık. 2009'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Roman Çalıştayı'nı topladık. Roman buluşmaları gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2010'da Roman Açılımı projesini ilan etti. 2012'de Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların takibini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verdik. İlköğretim, lise, üniversite öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Roman kültürünü tanıtmak, başka kültürleri keşfetmenizi sağlamak amacıyla kültür gezileri yapıyoruz. Trakya Üniversitesi'ne bağlı Roman Dili Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'nü açtık. Roman dayanışma merkezleri kurduk. Toplu konutun inşa ettiği birçok konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bazılarının inşaatı devam ediyor. Tabii ki eksiklikler vardır, ama önemli olan konulara karşı duyarlı olmaktır. Romanları yok saymakla meseleyi çözemezsiniz. Önemli olan sorunların sahip çıkmaktır. Roman kardeşlerimiz hükümetlerimiz döneminde işte böyle topluma çıkıp dertlerini anlatma fırsatını buldu. Başbakan karşısında sorununu anlatabiliyorlar. Bunlar güzel şeyler. Siyaset, bürokraside karşılaştığınız sorunları, ön yargıları, eğitim ve iş alanında yaşadığınız sorunları biliyoruz. Yoksulluğu eğitimsizliği, sosyal ve ekonomik sorunları birlikte aşacak güce sahibiz. Bu alanda birçok şey yapıldı ama yapılacak daha çok işimiz var. Önce önümüzdeki engelleri kaldıracağız, Türkiye'de demokrasi otobanını hizmete alacağız. Söz veriyorum; sorunlarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

'TÜRKİYE İÇİN BAŞKA BAHAR OLACAK'

Romanların baharın ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Bahar neşesinden anlayan Romanlardır. Toprağın canlandığını, suların ılıdığını, toprağa cemrenin düştüğünü en iyi bilen sizlersiniz. 16 Nisan Türkiye için bir başka bahar olacak. Artık söz sizde. Birlikte yeni bir tarih yazmaya hazır mıyız 16 Nisan'da sandıkları evetle dolduracak mıyız Daha özgür, daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye için var mısınız Daha çok aş, daha çok iş için hazır mısınız Daha çok kalkınma, daha büyük ekonomi, daha büyük zenginlik için hazır mısınız Bu memlekette kadınlarımız çok çekti. Kadınlarımızın mutluluğu, huzuru için değişime var mısınız" dedi.

DHA