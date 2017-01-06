Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' tepkisi: Fevkalade çirkin, yakışıksız bir ifade

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifine ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Evet, diyenler ihanet ediyor' açıklamasını eleştirerek, "Bahçeli'ye 'İhanet ediyorsun' mu demek istedi O halde biz de ihanet ediyoruz; çünkü Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık. Fevkalade çirkin, yakışıksız bir ifadedir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor" dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara'da cuma namazını kılarak, cami çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişiklik teklifine 'evet' oyu vereceğini açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'evet' oyunu 'ihanet' olarak değerlendirmesi sorulan Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 'İhanet ediyorsun' mu demek istedi Neye ihanet ediyor Sayın Bahçeli O halde biz de ihanet ediyoruz; çünkü Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık. Fevkalade çirkin, yakışıksız bir ifadedir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek ihanet diye nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek lazım. İhaneti kimin yaptığını görmek için seçilmiş hükümetleri, çeşitli ayak oyunlarıyla devirmeye çalışan eski alışkanlıkları tekrar eden odaklara gitmek lazım. Onun ötesinde biz, gayet iyi niyetle ülkemizde istikrar sürsün, büyüme devam etsin diye bir anayasa değişikliği getiriyoruz MHP ile beraber" diye konuştu.

"BAŞBAKANLIKTAN, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa değişiklik teklifine ilişkin Yıldırım, "Değişikliğin özü şudur. Hükümet sistemi, başbakanlıktan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüştürülüyor ve yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesi. Meclis'in de yine eş zamanlı olarak vatandaş tarafından seçilmesini esas alıyor. Bunun neresi ihanet Biri bana izah etsin. Vatandaş kimin ihanet ettiğine, kimin hizmet ettiğine günü geldiğinde kararını verir" dedi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI: ABDESTİMİZ TAM, NAMAZIMIZDAN ŞÜPHEMİZ OLMAZ

MHP'li bazı isimlerin anayasa değişiklik teklifine 'hayır' oyu kullanacağı yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, AK Parti'den bu konuda fire bekleyip beklemediği sorulan Başbakan Yıldırım, "Dedikoduyla amel olmaz. Bizim abdestimiz tam, namazımızdan da şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. 316 imzanın anlamı, biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu getirdiğimiz değişikliğin arkasındayız. Evet, oyunu vereceğiz demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir. Hiçbir anlam ifade etmez" diye yanıt verdi.

"PKK'NIN IRAK TOPRAKLARINDAN TÜRKİYE'YE SALDIRILARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Irak ziyareti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yapılan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceği yönündeki açıklamaya ilişkin görüşleri sorulan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Irak'la son 2,5 senedir maalesef ilişkilerimiz pek istediğimiz düzeyde gelişmedi. Bunun sebebi bölgede yaşanan istikrarsızlık, kargaşa diye düşünüyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizi tekrar yoluna koyuyoruz ve geliştiriyoruz. Bu bağlamda, Irak ziyaretimizde esas itibariyle Türkiye-Irak arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini daha da pekiştirmek, ekonomik konularda önceki yıllardan kaynaklı kayıpları telafi etmek, iş birliğini daha da artırmak, karşılıklı yatırımları, ticareti geliştirmek ve her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında yıllardan beri ülkemizin başını ağrıtan PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçme konularını görüşeceğiz"

'BAŞİKA' AÇIKLAMASI: IRAK'IN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK DEĞİL

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "DEAŞ'la mücadeleyi konuşacağız. Başika'da bulunan askerlerimiz, oradaki varlığımız asla Irak'ın egemenliğine yönelik değildir. Bölgede bulunan koalisyon güçleriyle beraber Musul başta olmak üzere değişik bölgelerdeki DEAŞ'la mücadele için orada Irak birliklerine, Irak'taki milislere eğitim vermektedir. Terörle mücadelede de destek vermektedir. Bu konuları da bu ziyarette konuşacağız. Asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bakanlar karşılıklı konuşacak. Yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek. Karşılıklı yatırım ve ticaretin artması konusuna öncelik verilecek" diye konuştu.

"TERÖRÜN VERDİĞİ ZARARLARIN ORTADAN KALDIRILMASINA FAYDA SAĞLAYACAK"

Komşularla iyi geçinme vurgusu da yapan Başbakan Yıldırım, "Irak, Suriye, Rusya, İran bizim komşularımız. Komşularımızla iyi geçinmemiz, bizim geleneksel anlayışımıza da çok uygun bir şey. Yurtta sulh, cihanda sulh Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi. Bu esastan hareketle barışın, kardeşliğin sağlanması sadece Türkiye'nin ilerlemesi refahı için değil; aynı zamanda terörün verdiği zararların ortadan kaldırılmasına da büyük fayda sağlayacak" dedi.

ABD ELÇİLİĞİNİN 'NİHAT ERİM' PAYLAŞIMINA YORUM: ZEVZEKLİK YAPMIŞLAR

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı, suikastla öldürülen eski Başbakan Nihat Erim'in ıyla, bir mesaj mı vermek istediği konusunda başlayan tartışmanın sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Duydum. Nereden aklına gelmiş gider ayak Sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım. Zevzeklik yapmışlar" diye yanıt verdi.

DHA