Başbakan Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da 24 atlı karşıladı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da plaka numarası olan 24 atlı tarafından karşılandı.

Çanakkale 1915 Köprüsünün temel atma töreninden sonra Ayvacık'a geçen ve depremzedelerle hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, buradan Erzincan'a geldi ve geceyi baba ocağı Refahiye İlçesi'nin Kayı Köyü'nde geçirdi. Başbakan Binali Yıldırım, bu sabah helikopterle Erzincan Havalimanı'na geldi. Havalimanından kente geçen Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum Caddesi üzerindeki Büyük Erzincan Oteli önünde ciritciler tarafından karşılandı. Erzincan plaka numarası olan 24 atlı tarafından karşılanan Yıldırım'a Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzincan İl Temsilci Hayati Kızılgöz tarafından Başbakan'ın ının işlendiği bakır tabak hediye edildi.

DHA