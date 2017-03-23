Başbakan Yıldırım'ın açacağı Isparta Şehir Hastanesi’nin kabul protokolü imzalandı

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Başbakan Binali Yıldırım’ın yarın hizmete açacağı Isparta Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunup kabul protokolünü imzaladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Isparta Şehir Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı’nca kabulüne ilişkin protokolü imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Akdağ, Isparta Şehir Hastanesi’nin yüklenici firması AKFEN Holding ile Sağlık Bakanlığı arasında iş teslimine ilişkin protokol imzaladıklarını söyledi.

Şehir hastanelerinin Avrupa’nın en modern, son teknolojiyle donatılmış, insan dostu, hasta dostu, çalışan dostu, çevre dostu olduğunu aktaran Akdağ, “Gerçekten şehir hastaneleri Türkiye’de sağlık dönüşümünün ikinci dönemine damgasını vuracak çok önemli eserlerdir. Bu eserlerin bir özelliği var, burada bütün hizmet alanları vatandaşımızın daha rahat hizmet almasına, sağlık çalışanlarının da daha keyifli alanlarda hizmet vermesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘benim rüya projelerim’ dediği şehir hastaneleri, Mersin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve şimdi de Isparta Şehir Hastanesi olarak hizmete giriyor. Bu sene Allah nasip ederse Kayseri, Eskişehir, Bilkent’teki hastanelerimizin açılışını yapacağız. Böylelikle bu hastaneler 2023 vizyonumuzun önemli tamamlayıcıları olacak” diye konuştu.

DHA