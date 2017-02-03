Başbakan'a Cuma namazı hazırlığı

MERSİN Şehir Hastanesi'nin resmi açılışına katılmak için Adana Havaalanı'na gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, cuma namazı kılacağı camide hummalı bir çalışma yapıldı.

Adana Havaalanı'nın yakınlarındaki Hasan Gülek Camii'nin çevresinde polisler güvenlik önlemi alırken, camiiye giden yola parke taşı döşendi, kanalizasyon temizlendi, yola ve cami çevresine çiçekler dikildi. Keskin nişancılar çevredeki binalara yerleştirilirken, caminin önünden geçen Bakımyurdu Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından caminin içinde de temizlik yapıldı.

Ayrıca aynı bölgede her hafta bugün kurulan semt pazarına da güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

DHA