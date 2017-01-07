Başbakanlık ve bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

BAŞBAKANLIK, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Karara göre, Başbakanlık Müşavirliği'ne Hanife Sarp, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşavirliği'ne ise Bilal Topçu atandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne Zekeriyya Nane, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Selim Gurbetoğlu, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne Metin Kırcı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne Refik Ulusoy, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne Veysel Kodalak, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne Adnan Diltemiz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Çelik, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Ünver getirildi.

Millli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Gökhan Altun'un ataması gerçekleştirildi.

DHA