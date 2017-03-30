Baselworld Fuarı'nda Türk markaları beğeni topladı

100. yıldönümünü kutlayan ve dünyanın en önemli saat fuarlarından biri olarak kabul edilen ‘Baselworld’ fuarı 23-30 Mart tarihleri arasında bir milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Fuarda Türk markaları büyük ilgi gördü.

İlk kez 1917 yılında 29 saat markasıyla açılan ‘Baselworld’ fuarına, yüzüncü yıldönümünde ilgi yine büyüktü. Dünyanın dört bir yanından bin 300 stantta sergilenen saat markaları arasında, Türkiye’yi ‘Essa Grup’ dört markayla temsil etti. Essa Grup Yönetim Kurul Başkanı Ercan Çevik, sergide Türk saat markalarına gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

Tahtakale'de dükkanla başlayıp, dünyaya açıldılar

Başkan Çevik saat sektöründe başarılı çalışmalarını şöyle anlattı: ‘1970 yılında İstanbul Tahtakale’de 7 metrekare dükkanda babamız Muammer Çevik'le saat sektörüne başladık. Biz ikinci jenerasyon olarak 7 kıtada 52 ülkede 14 bin 300 bayiye hizmet veriyoruz. Bundan beş yıl önce dünyaya açıldık. 1998 yılından itibaren dünyanın tanınmış dört markasının lisansını satın alıp kendi markamız yaptık. İlk ‘Daniel Klein’ sonra ‘Freelook’, ‘Santa Barbara & Polo Racquet Club’ ve ‘Sergio Tacchini’ markalarıyla dünya pazarına girdik. Aile şirketimiz giderek büyüyor bu yıl 4. kez ‘Baselworld’ fuarına katıldık. Her geçen yıl ilginin artması bizi gururlandırıyor. Dünyanın önemli saat fuarlarının diğer bir adresi ‘Hong Kong Saat Fuarı’na, 5-9 Eylül tarihlerinde beşinci kez katılacağız. Asya ülkelerinde saatlerimiz çok beğeniliyor. 120’den fazla saat modellerinde 6 farklı renk ‘Swarovski’ taşları, organik cam, lens kullanımı, modaya uygun ve fiyatların ekonomik olmasıyla ürünlerimizi dünyada tüketiciyle buluşturuyoruz. İstanbul ve Hong Kong’da bulunan üç şubemizde yaklaşık 200 personelimiz var. Sloganımız olan ‘her şey için moda’, ‘şaşırtıcı cazibe’ isimleriyle markalarımızı Kim Kardashian gibi tanınmış ünlüler de kullanıyor. Yıllık satış adedinde 1,5 milyonu şimdiden geçtik. Saat üretim ve satışıyla beraber modayı yakın takip edip gözlük, cüzdan, çanta sektöründe kendi tasarımlarımızla yapılan ürünlerimiz ayrı bir ilgi görüyor. Ürünlerimizin kalitesin iyi ve ekonomik olması her cüzdana hitap ediyor. Müşteri iyi kaliteyi ucuza almış oluyor. Artık Türkiye’nin dünya saat sektöründe iddialı olduğunu herkese gösterdik’

Fuarın Gözdesi Klasik Saatler

Bu akşam kapanışı gerçekleşen ‘Baselworld’ fuarında dünyanın önde gelen saat markalarının klasik modelleri ilgi odağı oldu.

Dünyaca ünlü saat markalarının menşei olan İsviçre’de, Basel kentindeki ‘Baselworld’ fuarına, en çok komşu ülkeler Almanya, Fransa, İtalya ve Asya ülkelerinden ziyaretçi geldi. Saatlerle beraber, değerli taşlar, takı ve mücevherler de sergilendi. Fuarı 70 ülkeden 4 binden fazla basın mensubu takip etti.

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Görüntü Dökümü:

-Fuar girişi

-Fuardan görüntüler

-Essa Grup standı ve saat markaları

-Röportaj: Ercan Çevik

-Baselworld fuarından genel ve detay görüntüler

DHA