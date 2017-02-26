Başika'da yoğun askeri hareketlilik

IRAK'ın Musul kenti yakınlarında bulunan Başika'daki Türk Birliği'nde bugün hareketlilik yaşanırken, çok sayıda askeri araç bölgeye intikal etti. Başika'daki askeri hareketliliğin, Türk Birliği'nde yapılan değişimden kaynaklandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün İstanbul'da görüşürken, Musul yakınlarında Türk Birliği'nin konuşlu bulunduğu Başika bölgesinde askeri hareketlilik başladı. Erbil ve Musul arasındaki karayolunda Türk askerlerini taşıyan ve zırhlı araçlarında bulunduğu askeri konvoy görüntülenirken, askerlerin Başika bölgesindeki birliğin değişim yapmasından kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı.

Başika'da konuşlu Türk askerinin varlığı, önce merkezi Bağdat yönetimi ve Türkiye arasında sorun haline gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ta yaptığı ziyaretten sonra Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra buradaki birliğin durumunun yeniden gözden geçirilmesine karar verilmişti.

DHA