Basın Konseyi: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk yaşıyoruz

BASIN Konseyi'nce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "56 yıl önce 212 sayılı yasanın kabulüyle gazetecilere önemli haklar sağlanan bugünü kutlamıyoruz" denildi.

"İfade özgürlüğünün 1961’den bile daha önceki yıllara dönüştürülme özlem ve çabalarına artık son verilmesini bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle:

"146 gazeteci ve yönetici tutuklu olarak hapishanedeyken, 150’nin üstünde medya organı kapatılmışken, 10 bini aşkın gazeteci işsiz iken, Gazeteciler çalışamıyor, çalıştırılmıyor, yazdırılmıyor, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü yaşanamıyorken bayram neyimize…

56 yıl önce kavuştuğu haklarından Türk basını her geçen gün uzaklaştırılıyor. Baskı, sansür, otosansür, gözaltılar, tutuklamalar, medya kurumlarının kapılarının zincirlenmesi ve tüm bunların sonunda halkın haber alma hakkından mahrum bırakılmasını içimize sindiremiyoruz.

Bugün gazeteciler, kalemleri, cezaevleri ve ekmek arasında sıkışıp kalmışlardır.

56 yıllık 'bayramı' da kutlamıyor sadece buruk anıyoruz. "

DHA